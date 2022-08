Speciální tarif od Vodafone s neomezenými daty na měsíc a pak s 10GB FUP

Zdroj: Vodafone

Mobilní operátoři se snaží celý rok lákat na své standardní nabídky tarifů, ale čas od času po omezenou dobu zavádí speciální tarify, které mají nějaké zvýhodnění. Bohužel nebývají k dispozici po neomezenou dobu. Vodafone již jednou uvedl datový tarif v první polovině roku, ale pak již nebyl dostupný. Nyní jej opět zavádí do nabídky jako speciální letní akci.

10 GB FUP

Aktuálně můžete na stránkách operátora Vodafone najít speciální tarif, který dostal označení Mobilní připojení 10GB. Samotná nabídka bude na webu operátora jen do 31. 8. 2022 a nepředpokládáme, že by se zařadil do standardní nabídky. Jedná se vlastně o složení balíčků: „Mobilní připojení 10 GB“ se slevou 55%, „100 minut do všech sítí“ se slevou 100%, „Neomezené SMS fér“ se slevou 100%.

Hlavním lákadlem tohoto tarifu je první měsíc s neomezenými daty, a to se týká i samotné rychlosti. To platí na jedno zúčtovací období. Následně je FUP limit nastaven na 10 GB, přičemž v ceně je 100 minut volání a neomezené SMS. Samozřejmostí je možnost využívání tarifu bez omezení v rámci EU. Cena je nastavena na 450 Kč měsíčně.

Nabídka není určena pro firemní zákazníky s rámcovou smlouvou, OneNet zákazníky a zákazníky s předplacenou platební metodou. Pro využití této speciální nabídky musíte navštívit internetové stránky Vodafonu. Nikde jinde není dostupný.



