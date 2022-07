O2 opět nabízí 100 GB jen za 300 Kč měsíčně

Zdroj: O2

O2 se vytasilo před dvěma lety s nabídkou 100 GB FUP za pouhých 300 Kč měsíčně, a znovu před rokem. Mnozí zájemci na tuto akci jen vzpomínají a ostatní nabídky hodnotí právě podle této. O2 se sice snažilo lákat na další akce v rámci projektu Datamanie, ale nic se nerovnalo právě té první nabídce. Máme dobrou zprávu, O2 ji uvedlo znovu.

„Zákazníci ji mohou využívat nejen ve svých mobilech, ale vložit ji mohou i do jiných zařízení, například notebooků. Díky tomu už nemusí být otrokyveřejnýcha ne vždy dobře zabezpečenýchwi-fisítí třeba v kempech nebo hotelech,“ vysvětluje Silvia Cieslarová, ředitelka mobilního segmentu v O2.

100 GB za 300 Kč

Tentokrát je nabídka omezena jen do 22. srpna tohoto roku nebo do vyprodání zásob. Bohužel nevíme, kolik SIM karet je k dispozici. Limituje objednávku na 3 kusy na jednoho zákazníka. Kartu je potřeba aktivovat do 31. 12. 2023 a je nutné mít 300 Kč v kreditu, abyste dostali dalších 100 GB na 30 dnů. Zde je výhodnější si nastavit automatické dobíjení z platební karty.

Tato speciální předplacenka je bez jakýchkoliv závazků. Cena volání je zde trochu netradiční. Za 15 Kč můžete volat celý den do všech sítí. Jedna SMS zpráva vás vyjde na 2 Kč. Samotná karta ale funguje bez omezení jen v České republice. Pokud byste měli o ni zájem, můžete si ji pořídit na stránce datamanie.o2.cz.

„Nejrychleji dorazí, pokud ji zákazník zaplatí rovnou platební kartou. V takovém případě dorazí i zcela zdarma. Při platbě dobírkou je potřeba připočítat ještě 59 Kč,“ říká Cieslarová

FAQ

Kolik SIM karet si můžu objednat?

Můžete si objednat maximálně 3 SIM karty.

Za jak dlouho mi karta dorazí?

Během 5 pracovních dnů obdržíte SMS s termínem doručení na telefonní číslo, které uvedete do objednávky.

Nejrychleji vám SIM karta dorazí, když zaplatíte nákup platební kartou. Navíc vám přijde zcela zdarma. Pouze pokud zvolíte platbu na dobírku, zaplatíte kurýrovi za doručení SIM karty 59 Kč.

Jak kartu zapnu a co všechno umí?

Vložte SIM kartu do mobilu.

Automaticky se vám spustí 100 GB dat na 30 dnů.

Rychlost dat není nijak omezená.

Se SIM kartou můžete neomezeně volat do všech sítí a to za 15 Kč na den.

Cena volání se vám odečte jen v ty dny, kdy někomu zavoláte.

SMS posíláte za 2 Kč.

Kartu je potřeba aktivovat nejpozději do 31.12.2023.

Co se stane po 30 dnech?

100 GB dat se automaticky obnoví každých 30 dnů.

Pro obnovení 100 GB dat potřebujete mít kredit alespoň 300 Kč. Abyste měli data každý měsíc, můžete si nastavit automatické dobíjení z platební karty. Jak na to se dozvíte ZDE. Nebo si dobijte v aplikaci Moje O2.

Pokud nemáte dostatek kreditu pro obnovu 100 GB dat, o data nepřijdete. Stačí si dobít kredit za 300 Kč a 100 GB se vám zase obnoví na dalších 30 dnů.

Bude mi karta fungovat i v zahraničí?

Karta funguje bez omezení pouze v České republice.

