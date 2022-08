Google začíná řešit nejotravnější problém Wear OS

Zdroj: Dotekomanie.cz

Trh s chytrými hodinkami není tak jednoznačně rozdělen jako ten mobilní. Na výběr máte mnoho typů chytrých hodinek s různými systémy a také v různých cenových hladinách. Google se nějakou dobu snaží zaujmout dominantní postavení, ale tak nějak mu to nevychází. Dokonce si přizval firmu Samsung, která aktivně napomáhá s vývojem. Bohužel hodinky s Wear OS mají jednu podstatnou nevýhodu, když měníte mobilní telefon. Musíte hodinky uvést do továrního nastavení, přičemž přijdete o veškerá nastavení, ale to asi bude brzy minulostí.

Wear OS a záloha

Již existují návody, jak přepojit hodinky s Wear OS na nový mobilní telefon bez nutnosti uvedení do továrního nastavení, ale nejde zrovna o jednoduchý a rychlý proces. Googlu jednoduše chybí systém zálohování hodinek, prostě něco po vzoru Androidu. Jak se ale ukazuje, tak se na tomto problému pracuje, respektive na absenci této základní funkce.

Nejnovější beta verze Google Play Služeb obsahuje části kódu naznačující, že brzy budeme moci zálohovat nastavení hodinek do Google One, tedy osobního cloudového prostoru. Bohužel ale nevíme, co všechno bude záloha obsahovat. Předpokládáme, že součástí budou nainstalované aplikace, nastavení hodinek, účty a snad i ciferníky. Zbytek ani není potřeba, jelikož většina aplikací pracuje s daty uloženými v cloudu.

Pokud ale budou součástí uživatelské účty, třeba i platební karty, tak se bude jednat o velmi užitečnou funkci. Zejména když budete měnit mobilní telefony nebo dokonce i samotné hodinky. Je ale otázkou, jak dlouho budeme čekat na novou funkci a co vše zvládne.

