Google vydal Android 13, nechť započnou aktualizace

Většinou Google vydá novou verzi Androidu někdy na přelomu září a října společně s novými Pixely, ale taková praxe je evidentně minulostí. Dnes Google překvapil a vydal finální verzi Androidu 13, která rovnou zamířila k majitelům smartphonů Pixel.

Android 13

O většině podstatných novinek si můžete přečíst v naší minisérii věnované beta verzi Androidu 13. Některé funkce a možnosti nemusí být nutně dostupné na všech smartphonech jiných značek. Výrobci si totiž mohou vybírat u některých funkcí, jestli je zakomponují či nikoliv.

My můžeme potvrdit, že je Android 13 skutečně k dispozici ke stažení. Dnešním dnem jej tedy mohou stahovat majitelé smartphonů Google Pixel 4/4 XL, Google Pixel 4a/4a 5G, Google Pixel 5/5a 5G a Google Pixel 6/6 Pro/6a. Současně Google uvolnil finální verzi v rámci AOSP (Android Open Source Project), takže nejen výrobci mají k dispozici stabilní verzi. Mohou tedy začít s aktualizacemi. Tentokrát to nemusí dlouho trvat, jelikož také pracovali na Androidu 13 Beta pro svá zařízení. My opět budeme sledovat, která zařízení dostávají nejnovější verzi.

