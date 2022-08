Motorola představila X30 Pro s 200MPx foťákem

Zdroj: Motorola

Nějakou dobu se spekulovalo o mobilu od Motoroly, který nabídne jako jeden z mála prvních foťák s 200MPx rozlišením. Dnes došlo k představení této novinky, která nese označení Motorola X30 Pro. Dalo by se říci, že se jedná o top model, ale chtělo by to ještě vylepšit jednu vlastnost.

Skoro top model

Při letmém pohledu na specifikace, byste jednoduše usoudili, že se jedná o top model. Nejvíce se Motorola chlubí 200MPx senzorem na zadní straně, přičemž ani další dva nejsou nějaký ořezávátka. Nabízí se ultra širokoúhlý a tele foťák. O výkon se u novinky stará Snapdragon 8+ Gen 1 a samotný displej má 144Hz frekvenci. Baterie se slušnou kapacitou podporuje 125W nabíjení přes USB C a také je možné využít 50W bezdrátovou technologii.

Skutečně takové specifikace lze najít u top modelů, ale na ty nejlepší zde chybí jedna podstatná vlastnost. Tím je kompletní ochrana vůči vodě a prachu. Chybí zde jakákoliv certifikace a dle oficiálních stránek má mobil ochranu proti postříkání vodou, což je typické u většiny mobilů od Motoroly.

Mezi bonusovými vlastnostmi nechybí například stereo reproduktory, které prošly značným vylepšením. Je otázkou, jestli 200MPx foťák dokáže obstát v konkurenci mobilů, které kromě optické stabilizace mají i gimbal stabilizaci, jako například novinka ZenFone 9. Základní verze Motoroly X30 Pro má nastavenou cenu na 3 699 juanů, což je v přepočtu přibližně 12 900 Kč. Česká cena by se mohla pohybovat kolem 17 000 Kč. Pokud přijde na náš trh skutečně s takovou cenou, bude se jednat o jeden z lepších mobilů s dobrým poměrem ceny a výkonu.

Specifikace Motorola X30 Pro

displej: 6,67 palců, 2400 x 1080 pixelů, 144 Hz, pOLED

procesor: Snapdragon 8+ Gen 1

RAM: 8/12 GB

úložiště: 128/256/512 GB

Android 12

Foťáky: zadní – 200 MPx 50 MPx, ultra širokoúhlý 12 MPx, tele objektiv přední – 60 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

stereo

5G, WiFi 6, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, USB C

rozměry: 161,7 x 73,5 x 8,39 mm; 198,5 gramů

baterie: 4610 mAh + 125 W, 50W (bezdrátově)



