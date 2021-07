Zdroj: O2

V minulém roce se objevila asi nejštědřejší akce na limitovaný počet SIM karet, kde se nabízelo 100 GB FUP za pouhých 300 Kč. Dlouho se čekalo, jestli se znovu něčeho podobného dočkáme. Naštěstí zde máme dobrou zprávu a mobilní operátor O2 vrací tuto akci.

Předplacenka pro datové šílence

Co se týče telefonování, tak odchozí hovor aktivuje neomezené volání na celý den, což vyjde na 15 Kč. SMS zprávy pak stojí 2 Kč. I tak se jedná hlavně o nabídku pro ty, co potřebují velký objem dat. Předplacená karta se 100 GB za pouhých 300 Kč na měsíc se jen tak nevidí.

„Datově nejštědřejší nabídku na českém trhu mohou zákazníci využívat nejen ve svých mobilech, ale i v tabletech nebo jiných zařízeních. Pro získání pravidelných 100 GB dat stačí mít kartu nabitou alespoň na 300 korun, aby se balíček mohl každý měsíc obnovit,“ vysvětluje Silvia Cieslarová, ředitelka mobilního segmentu v O2. Zákazníkům proto doporučuje, aby si v samoobsluze Moje O2 nastavili funkci automatického dobíjení (např. ke konkrétnímu datu v měsíci nebo když výše kreditu klesne pod určitou částku), čímž zabrání situaci, že se jim datový balíček po uplynutí 30 dní neobnoví.

O2 ale upozorňuje, že nabídka platí jen do 15. srpna, nebo do vyčerpání zásob. SIM kartu lze objednat na dobírku nebo zaplatit rovnou platební kartou a jen počkat na doručení. Kartu je nutné aktivovat nejpozději do 31. 12. 2022. Je nutné upozornit, že tato karta funguje jen na území České republiky. Pro získání karty navštivte Datamanie.cz (Poznámka redakce: Datamanie.cz je projektem společnosti O2. Dotekomanie.cz s ním nemá nic společného).

Zdroj: Tisková zpráva



Domů » Články » O2 vrací 100GB nabídku za 300 Kč

reklama reklama