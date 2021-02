Zdroj: Xiaomi

To nej z uplynulého týdne #5 – Xiaomi, Google Disk, Speedtest

90 čínských společností začíná spolupracovat v oblasti polovodičů

V poslední době se objevilo více sankcí vůči čínským společnostem ze strany USA. Poslední takovou firmou, která se dostala do hledáčku americké administrativy, je Xiaomi. Sice v tomto případě nejde o zákaz spolupráce s dodavateli z USA, ale i tak jde vidět snaha, jak omezit čínské společnosti. Nejvíce na sankce trpí Huawei a ZTE, přičemž i tamější výrobce polovodičů zažívá nelehké časy. Ukazuje se, že čínské společnosti se kvůli sankcím začínají spojovat a budovat konkurenci pro americké firmy. [pokračování článku]

GUG únor – DigiDay 2021

GUG.cz – jsme komunita lidí (dobrovolníků) se zájmem o nejnovější technologie. Jsme učitelé, podnikatelé, vývojáři, maminkatelky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, přednášky, workshopy a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví. [pokračování článku]

První betaverze iOS 14.5 přináší podporu dual SIM 5G, PS5 ovladačů a další novinky

Apple vydal první betaverzi operačního systému iOS 14.5, která přináší velmi zajímavé novinky a také dlouho očekávanou podporu 5G pro dual SIM režim. Do dnešního dne musí iPhone 12 s podporou 5G při dvou aktivních SIM kartách být aktivní v LTE sítích. Novinkou je také podpora herních ovladačů konzolí nové generace. [pokračování článku]

Google končí s divizí Stadia Games & Entertainment

Stadia je poměrně nová herní streamovací platforma od Googlu, která se s nějakým zpožděním dostala i do České republiky. Její hlavní výhodou je dostupnost, jelikož vám v podstatě stačí jakékoliv zařízení s webovým prohlížečem Chrome, případně lze využít Chromecast. Samozřejmostí je fungování na smartphonech. Google se ale rozhodl jednu část ukončit. [pokračování článku]

Xiaomi jde do soudního boje proti rozhodnutí administrativy USA

Administrativa USA se v poslední době soustřeďuje na čínské společnosti, které mají mít vazby na čínskou komunistickou stranu, případně nějak spolupracují s armádními složkami. Na pomyslnou černou listinu se dostaly firmy jako Huawei a ZTE, ale seznam je rozsáhlejší. Nově na jeden z nich spadá i Xiaomi. [pokračování článku]

Výsledky Google Vyhledávání budou transparentnější

Google si pohrává s designem výsledků vyhledávání v mobilní aplikaci a také na webu pro smartphony. Zatím si asi bude muset mnoho uživatelů počkat na tyto změny. Google mezitím ohlásil novinku, která se dotkne samotných výsledků. [pokračování článku]

Instagram dostává sekci „naposledy smazané“

V poslední době jsme se nedočkali mnoha novinek u služby Instagram. Naposledy došlo na přidání podpory ProRAW od Applu. Mnozí stále ještě čekají na přímou integraci nového komunikačního rozhraní. Do aplikace ale míří nová funkce, která může ochránit váš obsah před smazáním. [pokračování článku]

Nokia 1.4 oficiálně – větší baterie, speciální tlačítko a microUSB

Společnost HMD Global teprve uvolnila první aktualizaci na Android 11 pro první mobil. V dohledné době očekáváme nové smartphony, které mají přijít již s touto verzí, ale dnes jsme se dočkali modelu Nokia 1.4 s Androidem 10 v edici Go. Firma uvádí, že aktualizace na Android 11 bude následně dostupná, ale není uvedeno kdy. [pokračování článku]

Samsung končí podporu bezpečnostních aktualizací pro 5 zařízení

Samsung se v poslední době činí a jde vidět, že se začíná více soustřeďovat na aktualizace mobilních telefonů. Dá se říci, že v tuto chvíli vede v šíření Androidu 11 u starších modelů, ale kromě toho Samsung už několikrát vydal bezpečnostní záplatu pro některé své modely dříve než Google pro své Pixely. Sice se jednalo někdy jen o pár hodin, ale i tak je to dobrý posun v porovnání s minulostí. [pokračování článku]

Google Mapy testují nové grafické rozhraní pro volbu cesty

Již jsme vás informovali, že si Google pohrává s aplikací Mapy, konkrétně s integrací Street View. Mohli bychom si rozdělit obrazovku na dvě části, kde na jedné by byla standardní mapa, na druhé pak ukázka ze Street View. Jak se ukazuje, není to jediná grafická proměna, která se testuje. [pokračování článku]

Speedtest vylepšuje mapu pokrytí signálem

Aplikace Speedtest je známá zejména svou hlavní funkcí pro měření rychlosti připojení nejen na mobilních telefonech. Postupem času ale dostává další funkce, jako je třeba VPN. Součástí byla i mapa dostupnosti pokrytí mobilním signálem, ale nebyla moc přesná ani dostatečná. To se nyní mění. [pokračování článku]

Apple plánuje investovat 77 miliard do automobilky Kia za účelem výroby Apple Car

Před několika týdny jsme informovali o možné spolupráci automobilky Hyundai a společnosti Apple. To nyní dostává reálnější obrysy. Kia, která patří pod koncern Hyundai, má údajně dostat velkou finanční injekci právě od Applu pro výrobu jeho automobilu, a to rovnou přímo v USA. [pokračování článku]

Google Fit nově změří tep i dýchání

Fitness aplikace se snaží zpravidla podpořit sportovní aktivity uživatelů, přičemž někdy mohou působit jako osobní trenéři s jednoduchým cílem, udělat z běžného uživatele poloprofesionálního sportovce. V poslední době jde ale vidět, že se více zaměřují na kondici a zdravý životní styl. Tento trend jde vidět například u aplikace Google Fit, která dostává další novinky. [pokračování článku]

Xiaomi ukázalo koncept s displejem zakřiveným do čtyř stran

Společnost Xiaomi čas od času představí trochu atypické zařízení nebo koncept jako ukázku práce svého vývojového centra. Posledním takovým zařízením se dá považovat Xiaomi Mi Mix Alpha. Samotná řada byla ale pozastavena a zatím jsme nevěděli, jestli se Xiaomi vrátí k těmto mobilům. Nyní se ale ukazuje, že společnost plánuje uvedení nových modelů s netradiční konstrukcí. [pokračování článku]

Google mění klienty pro službu Disk

Google je známý tím, že dokáže mít několik řešení na jednu věc. Stačí si vzít komunikační platformy. V tuto chvíli má například dvě služby pro videohovory. Pro běžné uživatele je zde Google Duo, pro byznys účty pak Google Meet. Kdokoliv ale může využívat jakoukoliv tuto službu, jen se liší funkcemi. Podobná situace je i u Google Disku, kde sice pro mobilní telefony je jen jeden klient, ale pro počítače jsou již dva. To se v tomto roce změní. [pokračování článku]

Google se nechává inspirovat u Applu, zvažuje omezení sledování uživatelů v Androidu

Apple se v poslední době hodně zaměřil na soukromí uživatelů jejich zařízení. Jedna z nejkontroverznějších změn přijde s aktualizací na iOS 14.5. V této verzi, pokud bude chtít aplikace použít IDFA (Identifier for Advertiser, identifikátor pro reklamní účely), zobrazí se uživateli dialogové okno, kde bude moci povolit sledování nebo ho odmítnout. Objevují se spekulace, že by něco podobného mohlo být implementováno i do systému Android. [pokračování článku]

Google začíná blokovat instalaci svých aplikací z neznámých zdrojů

Možnost instalace aplikací z neznámých zdrojů se nabízí takřka na každém smartphonu, tabletu nebo jakémkoliv zařízení se systémem Android. Měli by ji využívat jen zkušení uživatelé, jelikož instalací aplikace z neoficiálních zdrojů může způsobit více komplikací než pozitivních výsledků. Hrozí například infikování smartphonu malwarem nebo ještě nebezpečnějším softwarem. Ukazuje se, že Google začíná blokovat u některých aplikací tuto možnost instalace. [pokračování článku]

Správce hesel od Microsoftu oficiálně pro různé platformy

Teprve nedávno Microsoft uvolnil pro beta testery možnost importování hesel a uživatelských jmen do aplikace Microsoft Authenticator. Nakonec jsme nemuseli dlouho čekat a společnost představila své řešení správce hesel pro většinu platforem. [pokračování článku]

