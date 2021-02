Instagram dostává sekci „naposledy smazané“

Zdroj: Dotekomanie.cz

V poslední době jsme se nedočkali mnoha novinek u služby Instagram. Naposledy došlo na přidání podpory ProRAW od Applu. Mnozí stále ještě čekají na přímou integraci nového komunikačního rozhraní. Do aplikace ale míří nová funkce, která může ochránit váš obsah před smazáním.

Instagram vylepšuje zobrazení příběhů na desktopu

Naposledy odstraněné

Možná se vám již stalo, že jste zveřejnili fotografii nebo video, následně jste obsah smazali, ale rozmysleli jste se a chtěli byste vrátit původní výtvor. Do této chvíle jste museli znovu pořídit snímek nebo video, případně najít původní originál a začít znovu. Instagram nyní nově nabídne určitou formu „koše“.

Jakmile cokoliv smažete z příspěvků, příběhů, Reels nebo IGTV, tak nedojde k automatickému odstranění. Obsah se přesune a nebude dostupný, přičemž k jeho odstranění dojde až po uplynutí doby 30 dnů. Výjimkou jsou příběhy, kde je tento limit nastaven na 24 hodiny.

Pokud chcete obnovit smazaný obsah, musíte jít do nastavení aplikace, dále do sekce účet a zde bude položka naposledy smazané. Zde byste měli mít dostupný veškerý obsah v nastavené limitu, přičemž je rozdělen do čtyř sekcí. Zde můžete obnovit snímky, videa i příběhy. Nenabízí se možnost trvalého okamžitého smazání. Tato funkce není součástí hlavně z toho důvodu, že Instagram bere novinku jako i bezpečnostní pojistku v případě, že se vám někdo dostane do účtu a začne mazat obsah.

Služba nespecifikovala, v jaké aktualizaci aplikace bude funkce dostupná, ani kdy ji máme očekávat. Může tedy trvat o několik dnů nebo týdnů, než se dočkáte na vašem zařízení.

Zdroj: theverge.com

