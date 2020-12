Zdroj: Dotekomanie.cz

Jednou z novinek, které přišly společně s letošními iPhony 12, je „nový“ formát mobilních fotografií ProRAW. Nejedná se však o úplnou novinku, spíše je řeč o klasickém RAW, které zachytí surová data z objektivu a následně dovoluje pokročilé úpravy.

Instagram jako platforma pro úpravu RAW?

Podle tweetu Tima Johnsena, člena týmu divize Instagramu pro iOS, se zdá, že Instagram chystá, či dokonce již odporuje práci právě s tímto formátem fotografií. Tato novinka by měla znamenat, že budete moci nahrát váš ProRAW snímek do aplikace Instagram a následně jej v ní převést do jiného formátu, jako například JPG či PNG.

V tuto chvíli prozatím není úplně jasné, co podpora znamená, jelikož podle Johnsena se zdá, že uživatelé nebudou moci upravovat obrázky ProRAW v aplikaci Instagram. Úpravy bude nutné provést v aplikacích pro tuto možnost navržených, jako Lightroom či ta vlastní od Applu.

Možná, že Instagram v budoucnu provede nějaké změny ve svém vestavěném editoru, aby podporoval úpravy obrazových souborů RAW (a ProRAW), ale prozatím Instagram pouze podporuje nahrávání obrázků ProRAW a umožňuje správné zobrazení.

Je ale dost možné, že Instagram jednou přijde s nativní podporou úpravy fotek ve formátu RAW či ProRAW ve svém vestavěném editoru. Nicméně, jsou to pouze domněnky a nyní je jasná pouze možnost výběru správného zobrazení daných fotografií.

Zdroj: ubergizmo.com



Domů » Články » Instagram nově podporuje ProRAW od Applu

reklama reklama