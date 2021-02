iPadOS 14.5 přináší vyhledávání emoji v klávesnici

Kromě hlavních novinek v systému iOS 14.5, jako je možnost odemknout iPhone pomocí Apple Watch, je v iPadOS 14.5 pár dalších drobných změn, které stojí za pozornost. Poprvé iPad nyní podporuje vyhledávání emoji a novou spouštěcí obrazovku na šířku.

Vyhledávání emoji dorazilo vloni společně s iOS 14, ovšem iPady byly o tuto funkci ochuzeny. iPadOS 14.5 však tuto funkcionalitu přináší, tudíž brzy budete moci vyhledávat emoji i na tabletu od Applu. Chcete-li funkci použít, jednoduše klepněte na výběr emoji z klávesnice iPadu a následně uvidíte nové vyhledávací pole. Funkci lze vyvolat nejen na softwarové klávesnici, ale i na té hardwarové. Pokud tedy vlastníte třeba Magic Keyboard, můžete vyhledávat i skrze ni.

Další významnou, byť malou změnou je spouštěcí obrazovka na šířku. Když budete iPad zapínat, logo Applu bude zobrazeno v orientaci na šířku, pokud budete mít připojenou klávesnici Magic Keyboard nebo Smart Keyboard.

Bez tohoto příslušenství se logo zobrazí v orientaci na výšku.

