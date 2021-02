Zdroj: Xiaomi

Xiaomi ukázalo koncept s displejem zakřivených do čtyř stran

Společnost Xiaomi čas od času představí trochu atypické zařízení nebo koncept jako ukázku svého vývojového centra. Posledním takovým zařízením se dá považovat Xiaomi Mi Mix Alpha. Samotná řada byla ale pozastavena a zatím jsme nevěděli, jestli se Xiaomi vrátí k těmto mobilům. Nyní se ale ukazuje, že společnost plánuje uvedení nových modelů s netradiční konstrukcí.

Budoucí Xiaomi Mi Mix?

Dnes jsme se konkrétně dočkali ukázky konceptu od společnosti Xiaomi. V tuto chvíli ještě neexistuje zařízení ve fyzické formě, ale na samotném obrázku můžete vidět, co asi očekávat. Novinka bude mít zakřivený displej po všech čtyřech stranách, přičemž nepůjde až do rohu. Ty budou běžné a pravděpodobně vytvořené z kombinace kovu a skla.

Samotné zakřivený displeje do všech stran bude mít 88°. Firma se pochlubila, že pro tento koncept unibody využil 46 patentů. Xiaomi uvádí, že daný koncept nemá na sobě ani jeden konektor. Nabíjení by tak mělo být řešeno bezdrátově stejně jako jakýkoliv přenos dat. Ani pro sluchátka se zde nenašel konektor.

Skoro by se dalo říci, že by se mohlo jednat u budoucí Xiaomi Mi Mix Alpha druhé generace, ale nepočítáme, že se mobil bude někdy prodávat. Možná jej firma vytvoří pro ukázku, ale to zatím není jisté.

