Google se nechává inspirovat u Applu, zvažuje omezení sledování uživatelů v Androidu

Zdroj: Dotekomanie.cz

Apple se v poslední době hodně zaměřil na soukromí uživatelů jejich zařízení. Jedna z nejkontroverznějších změn přijde s aktualizací na iOS 14.5. V této verzi, pokud bude chtít aplikace použít IDFA (Identifier for Advertiser, identifikátor pro reklamní účely), zobrazí se uživateli dialogové okno, kde bude moci povolit sledování nebo ho odmítnout. Objevují se spekulace, že by něco podobného mohlo být implementováno i do systému Android.

Omezení identifikace uživatele

Samotná funkce v systému iOS bude spadat pod nová pravidla App Tracking Transparency, díky kterým bude moci uživatel odmítnout IDFA, s čímž se omezí sledování uživatele pro cílení reklamy. Facebook například kvůli této novince chystá dokonce žalobu na Apple. Dá se očekávat, že mnoho uživatelů iOS bude zakazovat používání IDFA pro reklamní účely a kvůli sledování uživatele napříč systémem a aplikacemi.

Kritici uvádí, že tato změna v systému iOS způsobí dramatické snížení výnosů z reklam kvůli nemožnosti lepšího cílení. Také se změna má dotknout sledování konverzí. Google se na tuto novinku připravuje u svých aplikací změnou technologie pro sledování uživatelů. V jeho aplikacích pro iOS nebude používáno IDFA, takže nebude muset žádat uživatele o povolení. Bude například využívat technologii SKAdNetwork.

Redakce Bloomberg přichází s informacemi, že si Google pohrává s podobnou změnou. Android by mohl obsahovat funkce a rozšíření pro omezení sledování uživatelů pomocí identifikátorů pro cílení reklamy. Dle dostupných informací je vše na začátku a teprve se hledá nejlepší řešení.

Cílen je najít takovou metodu, která bude co nejméně získávat informace o uživateli a jeho sledování napříč aplikacemi. Na druhou stranu získat nezbytně nutné množství dat pro cílení reklamy. Neočekáváme, že by se novinka mohla objevit v nadcházející verzi Androidu 12. Pokud Google najde vhodné řešení vyhovující všem stranám, tak by se uživatelé mohli dočkat omezené sledování aplikacemi v Androidu 13 nebo 14. Je nutné také připočítat nutný čas pro aktualizaci aplikací. Celý proces se tedy může značně protáhnout.

Zdroj: yodelmobile.com



Domů » Články » Google se nechává inspirovat u Applu, zvažuje omezení sledování uživatelů v Androidu

reklama reklama