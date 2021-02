Xiaomi zřejmě uvede mobil s cenou okolo 40 000 Kč

Zdroj: Xiaomi

Xiaomi patří mezi přední výrobce smartphonů z Číny, přičemž se po celou dobu snaží zaměřit na mobily s dobrou výbavou a cenou. V poslední době ale došlo k menšímu posunu, kdy i u Xiaomi najdeme dražší modely, přičemž o ty levnější se měla postarat dceřiná společnost Redmi. Rozdíl se ale tak trochu vytratil a u obou firem najdeme smartphony podobných cen. Možná se ale Xiaomi hodlá pustit do nejvyšší příček.

Xiaomi a dražší mobily?

Lei Jun, CEO Xiaomi, se na sociální síti Weibo zeptal svých fanoušků, jaký mají názor na mobil s cenou okolo 10 000 juanů. To je v přepočtu přibližně 33 400 Kč, přičemž česká cena by u takové novinky mohla přesahovat hranici 40 000 Kč. V podstatě se Lei zajímá, jestli by zde byla nějaká kupní síla na takové zařízení. Kromě toho se zajímá, jak by takový mobil měl vypadat a čím by měl vynikat.

Odhadujeme, že Xiaomi skutečně chce nabídnout i takto drahé zařízení, ale je otázkou, o jaký model by se mělo jednat. Nedávno se objevily zvěsti, že by se mohla obnovit série Xiaomi Mi Mix, která byla vždy považována za tak trochu experimentální. Bohužel byla ukončena modelem Alpha, který se nikdy nedostal do běžného prodeje.

Dotaz od CEO přichází náhodou v době, kdy se objevují další patenty ukazující možnou budoucí variantu dražšího modelu od Xiaomi. Dalo by se říci, že právě model Alpha zcela neumřel a stále se na něm pracuje, jelikož nákresy v patentu poukazují na zařízení s displejem po celém obvodu mobilu, přičemž modul s foťáky je jen na jedné straně ve větším výřezu.

Samozřejmě nelze spojovat jen tak dotaz od CEO s uveřejněným patentem. Klidně mohl mít na mysli mobil s ohebnou konstrukcí a displejem. Ostatně na tomto zařízení společnost pracuje, ale zatím je vše ve fázi vývoje a prototypů.

Zdroje: gizmochina.com, nl.letsgodigital.org



