GUG únor – DigiDay 2021

GUG.cz – jsme komunita lidí (dobrovolníků) se zájmem o nejnovější technologie. Jsme učitelé, podnikatelé, vývojáři, maminkatelky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, přednášky, workshopy a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.

Koupili byste si med od Rolls-Royce? Víte, že v Anglii patří všechny labutě ze zákona královně? Mrkněte výběr toho nejlepšího z Live Talk a budete se skvěle bavit. PES nám na začátku prosince ještě umožnil pořídit venkovní ohřívače, slavit s nealko a party ukončit ve 20:00. To byla realita asi všech vánočních večírků a i našich loňských GUGmas v Ostravě. Nicméně, byli jsme moc rádi, že jsme se konečně mohli vidět a oslavit co se nám v tom zvláštním roce 2020 povedlo. Nebylo toho málo, prostřednictvím našich (vesměs online) akcí jsme proškolili 7838 z vás, což je nejvíc v naší historii.

DigiDay pro neziskovky

Během jednoho odpoledne (2. 2. 2021, 15:00 – 17:30) se dozvíte vše, co potřebujte znát o programu Google pro neziskové organizace. Jak podat žádost o grant, jaké služby nabízí Google pro neziskové organizace, praktické vychytávky v Google Workspace (dříve G Suite). Web akce. Registrace zde.

Design thinking – GBG Prague

Rok 2020 nám dost jasně ukázal důležitost kreativity, schopnosti generovat rychle nové nápady a ověřit je v tvrdém provozu. A přesně tohle myšlení (zvané design thinking) vás během 5 hodin naučíme! Neváhejte, akce ve spolupráci s Google je zdarma a počet míst je omezen. Detaily a registrace zde. Těšíme se, že se 25. 2. 2021, 13:45 – 19:00 uvidíme.

Náš Denis Valášek v rámci dlouhých zimních večerů (a rán) vytvořil konverzační simulátor yadada.app. Můžete si v něm procvičovat angličtinu a povídat si s Monou Lisou nebo Caesarem. Spoiler alert: Na to, že je obraz, je Mona dost vtipná. Máte nápad, který může změnit svět? Do 1. března jej můžete přihlásit do Google Impact Challenge a získat až 250 000 EUR na jeho realizaci. / Věda už ví, že psaní deníku funguje jako terapie. Pokud se chcete zamyslet nad tím, jaký byl váš rok 2020 (třeba najít jeho světlé stránky) a naplánovat ten další zkuste YearCompass, který pomáhá lidem dosahovat svých cílů od roku 2012.

Můžete nic nedělat a dokonce se tím živit? V Japonsku nejspíš ano. / Deepfake news jsou tu s námi a naštěstí i úspěšné snahy je odhalovat. / Už jste vyzkoušeli novou sociální síť ClubHouse? Je kolem ní docela živo. Kde jinde totiž máte možnost být na „stejdži“ s hvězdami českého internetu a navíc si užívat anonymity pod rouškou kamerové tmy? Zatím se však dovnitř dostanete pouze na pozvání. / Víte, co je Instant Noodle Challenge? Ideální zimní hobby. / Co nového jste se v loňském roce naučili vy? Třeba hru na nový hudební nástroj? Vytvořit si soukromou černou díru? Postavit repliku města na svém dvorku? / A co vaxxie? Tu už máte?

