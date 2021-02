Zdroj: Google

Stadia je poměrně nová herní streamovací platforma od Googlu, která se s nějakým zpožděním dostala i do České republiky. Její hlavní výhodou je dostupnost, jelikož vám v podstatě stačí jakékoliv zařízení s webovým prohlížečem Chrome, případně lze využít Chromecast. Samozřejmostí je fungování na smartphonech. Google se ale rozhodl jednu část ukončit.

Google Stadia přichází do Česka, zdarma i za peníze

Stadia Games & Entertainment

S představením samotné platformy Stadia jsme se dočkali oznámení, že si Google bude mimo jiné také vyvíjet vlastní herní tituly. O to se měla postarat divize Stadia Games & Entertainment, která měla dvě pobočky a čítala celkem 150 zaměstnanců. Google v tomto týdnu ohlásil, že celá divize bude zrušena, přičemž zaměstnanci se začlení na jiné pozice v rámci Googlu. Někteří významnější ale odchází ze společnosti, aby se nadále věnovali hernímu průmyslu.

Samozřejmě se začaly ihned šířit spekulace kolem ukončení platformy Stadia, ale zatím tomu nic nenasvědčuje. Google vysvětluje rozhodnutí o ukončení Stadia Games & Entertainment tím, že samotný vývoj her je příliš zdlouhavý a nákladný proces. Mohlo by trvat i několik let, než bychom se dočkali nějakého významného titulu.

Místo investic do vývoje her tak bude Google investovat do samotné infrastruktury a prostředků pro vývojáře. Stadia se tak stane platformou pro ostatní hry a mělo by se jednat o jednu z nejrychlejších cest k publikování herních titulů. Google slibuje, že v tomto roce se dočkáme většího rozšíření nabídky her.

Google Stadia přichází na iOS, ale ne jako nativní aplikace

Zdroj: neowin.net



Domů » Články » Google končí s divizí Stadia Games & Entertainment

reklama reklama