90 čínských společností začíná spolupracovat v oblasti polovodičů

V poslední době se objevilo více sankcí vůči čínským společnostem ze strany USA. Poslední takovou firmou, která se dostala do hledáčku americké administrativy, je Xiaomi. Sice v tomto případě nejde o zákaz spolupráce s dodavateli z USA, ale i tak jde vidět snaha, jak omezit čínské společnosti. Nejvíce na sankce trpí Huawei a ZTE, přičemž i tamější výrobce polovodičů zažívá nelehké časy. Ukazuje se, že čínské společnosti se kvůli sankcím začínají spojovat a budovat konkurenci pro americké firmy.

Vyřešení slabiny čínského trhu

Ačkoliv čínské společnosti umí vyrobit takřka cokoliv, tak v případě spotřební i jiné elektroniky se musí spoléhat na zahraniční společnosti, zejména v oblasti polovodičů. V tuto chvíli neexistuje významný hráč například v oblasti procesorů, který by pocházel z Číny. Tento problém se začíná pravděpodobně řešit, jelikož se spojilo 90 čínských společností a chtějí vytvořit National Technical Committee of Integrated Circuit Standardization (Národní technický výbor pro standardizaci integrovaných obvodů).

Do této iniciativy se zapojují firmy jako Huawei HiSilicon, SMIC, Ali, Xiaomi, Tencent, China Mobile, ZTE, China Unicom a další. Cílem je vytvořit nové standardy, vylepšení stávajících, sledování vývoje, investice do něj a také sledování kvalit. Dalo by se tak říci, že se vytváří základ pro silnou konkurenci ze strany Číny. Samozřejmě je otázkou, jak daleko půjde samotný vývoj a jak nové uskupení pomůže v budování konkurenceschopnějšího trhu.

Spojení firem se zaměří nejen na mobilní sféru, ale také se očekává větší posun v oblastech jako cloud computing, IoT, big data, mobilní internet, mikroprocesory, paměti a další. Neočekáváme, že by výsledky byly vidět ještě v tomto roce, ale možná se díváme na začátek nezávislosti čínských firem na těch z USA a jiných částí světa. Čína by se tak mohla stát pomalinku méně závislou v případě polovodičů.

