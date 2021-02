Apple plánuje investovat 77 miliard do automobilky Kia za účelem výroby Apple Car

Zdroj: Dotekomanie.cz

Před několika týdny jsme informovali o možné spolupráci automobilky Hyundai a společnosti Apple. To nyní dostává reálnější obrysy. Kia, která patří pod koncern Hyundai, má údajně dostat velkou finanční injekci právě od Applu pro výrobu jeho automobilu, a to rovnou přímo v USA.

Apple auto by se mohlo vyrábět u automobilky Kia v USA

Nové informace z Koreje hovoří o tom, že Apple má investovat 3,6 miliardy dolarů (77 miliard Kč) do automobilky Kia na budoucí produkci elektrického auta. Ta by se konkrétně měla vyrábět v novém závodě v Georgii v USA. Výroba by mohla začít v roce 2024 s počáteční produkcí 100 tisíc aut za rok. V budoucích letech by jich pak mohlo být až 400 tisíc ročně.

Apple si údajně vybral Hyundai jako svého partnera kvůli nové elektrické platformě Hyundai E-GMP, která má zatopit ostatním automobilkám v segmentu elektromobilů. Kia má pro Apple vyrábět samotné auto, zatímco jablečná firma má dodat kompletně software včetně části pro autonomní řízení, technologii baterií a design.

