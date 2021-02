Samsung končí podporu bezpečnostních aktualizací pro 5 zařízení

Zdroj: Samsung

Samsung se v poslední době činí a jde vidět, že se začíná více soustřeďovat na aktualizace mobilních telefonů. Dá se říci, že v tuto chvíli vede v šíření Androidu 11 u starších modelů, ale kromě toho Samsung už několikrát vydal bezpečnostní záplatu pro některé své modely dříve než Google pro své Pixely. Sice se jednalo někdy jen o pár hodin, ale i tak je to dobrý posun v porovnání s minulostí.

Dokonce i Galaxy Fold 5G

Samsung udržuje seznam zařízení, kde uvádí, kdy jaké zařízení dostane bezpečnostní aktualizaci systému Android. Sekce je rozdělena na smartphony a tablety, které dostanou každý měsíc, následně je k dispozici sekce se čtvrtletní aktualizací a poslední kategorie obsahuje smartphony a tablety, kde se zvažuje ukončení nebo nepravidelnost.

V tuto chvíli došlo k odstranění ze seznamu smartphonů Galaxy J3 Pop, Galaxy A5 2017, Galaxy A3 2017 a Galaxy A7 2017. Skoro by se dalo říci, že si držely tyto mobily podporu skoro čtyři roky. Samsung ale mírně překvapil, když došlo na odebrání i Galaxy Fold 5G. Nejedná se o původní a první mobil s ohebným displejem, ale o jeho vylepšenou verzi s podporou sítí páté generace, která byla uvedena na několika trzích v limitované edici.

Samsung končí podporu pro MirrorLink, Car Mode a Find My Car

V rámci aktualizace seznamu došlo na přesunutí Galaxy A8 2018 z měsíčních aktualizací na čtvrtletní. Mobil Galaxy A8s se dostal do poslední kategorie, kde Samsung nezaručuje jakoukoliv pravidelnost. Do sekce měsíčních zařadil samozřejmě Galaxy S21, S21+, and S21+ Ultra (recenze). Nové modely Galaxy A02 a Galaxy M12 byly zařazeny rovnou do čtvrtletních, přičemž druhý jmenovaný smartphone zatím čeká na své představení.

Měsíční aktualizace

Galaxy Fold, Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G

Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy S10 5G, Galaxy S10 Lite

Galaxy S20, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20 FE, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy Note9, Galaxy Note10, Galaxy Note10 5G, Galaxy Note10+, Galaxy Note10+ 5G, Galaxy Note10 Lite, Galaxy Note20, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Note20 Ultra 5G

Čtvrtletní aktualizace

Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S8 Active

Galaxy Note8

Galaxy A2 Core, Galaxy A10, Galaxy A10e, Galaxy A10s, Galaxy A20, Galaxy A20e, Galaxy A20s, Galaxy A30, Galaxy A30s, Galaxy A40, Galaxy A50s, Galaxy A60, Galaxy A70, Galaxy A70s, Galaxy A80, Galaxy A90 5G

Galaxy A01, Galaxy A01 Core, Galaxy A11, Galaxy A21, Galaxy A21s, Galaxy A31, Galaxy A41, Galaxy A51, Galaxy A51 5G, Galaxy A71, Galaxy A71 5G

Galaxy A02, Galaxy A02s, Galaxy A12, Galaxy A42 5G

Galaxy M10, Galaxy M10s, Galaxy M20, Galaxy M30, Galaxy M30s, Galaxy M40

Galaxy M01, Galaxy M11, Galaxy M21, Galaxy M31, Galaxy M31s, Galaxy M51, Galaxy M12

Galaxy Tab A 10.1 (2019), Galaxy Tab A 8 (2019), Galaxy Tab A 8 Plus (2019), Galaxy Tab A 8.4 (2020), Galaxy Tab A7, Galaxy Tab Active2, Galaxy Tab Active Pro, Galaxy Tab Active3

Galaxy Tab S5e, Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S6 5G, Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+, Galaxy View2

W20 5G, W21 5G

Nepravidelné aktualizace

Galaxy S8 Lite, Galaxy Note FE

Galaxy A6, Galaxy A6+, Galaxy A7 (2018), Galaxy A8+ (2018), Galaxy A8 Star, Galaxy A8s, Galaxy A9 (2018)

Galaxy J2 Core, Galaxy J3 (2017), Galaxy J3 Top, Galaxy J4, Galaxy J4+, Galaxy J4 Core, Galaxy J5 (2017), Galaxy J6, Galaxy J6+, Galaxy J7 (2017), Galaxy J7 Duo, Galaxy J7 Prime2, Galaxy J7 Pop, Galaxy J7 Top, Galaxy J7 Max, Galaxy J7 Neo, Galaxy J7+, Galaxy J8

Galaxy Tab A (2017), Galaxy Tab A 10.5 (2018), Galaxy Tab S3, Galaxy Tab S4, Galaxy Tab E 8

