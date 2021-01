Zdroj: Apple

Apple se má opřít do předplatného, údajně se chystá Podcast+, Stocks+ a Mail+

Apple stále rozšiřuje své služby předplatného. Kromě úložiště iCloud dnes můžete mít také Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade a v některých zemích také Apple News+ nebo Apple Fitness+. To vše pak zastřešuje Apple One. Tím to ale možná neskončí, údajně se chystá další předplatné.

Další služby předplatného do Apple One

Předplatné se pro Apple stává stále důležitější a příjem z něj vloni stoupl o 16 procent. Právě proto má chystat další služby předplatného. Podcast+ má nabídnout exkluzivní podcasty, podobně jako dnes začíná budovat exkluzivní pořady Spotify. Podcast+ má být součástí Apple Music bez dodatečného poplatku pro nynější předplatitele.

Další službou má být Stocks+, které má nabídnout pokročilé finanční informace a informace o investicích. Nakonec Mail+ má obsahovat pokročilé funkce emailu jako je automatizace nebo naplánování odeslání. Dále se pak uvažuje také o Maps+ a Health+. Služba Maps+ by mohla být součástí chystaného Apple Car a druhá služba má obsahovat telemedicínu.

Co všechno nakonec spatří světlo světla se dozvíme postupem času. Nicméně sázka na předplatné je u Applu očividná.

Zdroj: macrumors.com



Domů » Články » Apple se má opřít do předplatného, údajně se chystá Podcast+, Stocks+ a Mail+

reklama reklama