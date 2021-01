Honor zřejmě obnovuje spolupráci s Qualcommem

Zdroj: Dotekomanie.cz

Konec minulého roku přinesl poměrně zásadní změnu, když společnost Huawei prodala svou dceřinou společnost Honor. Jednak si čínský gigant přišel na nějaké peníze, které mohou napomoci ve stabilizaci firmy, ale také Honor získá šanci na trhu bez vazeb na Huawei. Už nyní se spekuluje a odhaduje, že Honor tento rok vyrobí více telefonů než Huawei, ale nebude to jednoduché.

Nově s Qualcommem

Když Huawei přišel o americké partnery, tak na první pohled se může zdát, že největší ránou byla ztráta Googlu a jeho služeb. Ve skutečnosti se ale poměrně rychle začal budovat vlastní ekosystém, který postupně roste. Citelněji Huawei pocítil sankce v podobě omezených dodávek polovodičových součástek, přičemž se muset obrátit na SMIC, ale ten se také dostal do problémů.

Osamostatnění společnosti Honor, respektive prodejem jiné společnosti, se otevírají možnosti pro tuto značku. Už při ohlášení jsme očekávali, že se začnou obnovovat vztahy s americkými společnostmi a zřejmě zde máme první náznak. Zdroje obeznámené se situací ve společnosti Honor informují, že se pracuje na obnovení spolupráce s Qualcomemm, výrobcem SoC („procesorů“) Snapdragon. Honor tak nebude závislý na součástkách od Mediateku a hlavně od HiSilicon, tedy divize společnosti Huawei.

Zatím není jasné, když se dočkáme prvních modelů s procesory Snapdragon. Může se tak stát v horizontu několika měsíců. Na řadu dojde asi obnovení spolupráce s dalšími firmami a možná i se samotným Googlem. Neočekáváme, že by se Honor ještě mohl dostat do problémů tím, že by byla tato firma také připsána na seznam nežádoucích subjektů.

