OnePlus hodinky budou představeny na začátku roku [aktualizováno]

Aktualizováno 23. 12.

Minulý týden jsme vás informovali, že společnost OnePlus spolupracuje s Google na Wear OS pro chytré hodinky. Stále není jasné, jestli bude použit tento systém, ale Pete Lau (CEO OnePlus) oficiálně potvrdil, že hodinky OnePlus budou představeny na začátku roku 2021. Neupřesnil datum ani termín, takže spíše odhadujeme, že se tak stane v druhé polovině čtvrtletí 2021.

Aktualizováno 9. 11.

Nedávno společnost OnePlus více méně potvrdila, že se opět pracuje na chytrých hodinkách. Mezi tím se začalo spekulovat, že dochází ke zdržení, ale vzhledem k tomu, že ještě nepadlo oficiální datum představení, nejedná se o nějak podstatnou informaci. Nyní zdroje nasvědčují tomu, že chytré hodinky od OnePlus nebudou mít systém Wear OS od Googlu. Je možné, že OnePlus představí modifikovanou verzi, případně přijde s alternativním operačním systémem. To by ale znamenalo, že OnePlus bude muset vytvořit ekosystém kolem hodinek, případně navázat spolupráci s mnohými společnostmi, které dodají aplikace, pokud nějaké budou.

Aktualizováno 15. 10.

Spekulace kolem hodinek od společnosti OnePlus se poprvé objevily již v roce 2014, přičemž poměrně nedávno zástupci firmy uvedli, že takový produkt nevznikne. V rámci představování novinek v tomto týdnu, kde jsme se dočkali OnePlus 8T a nových sluchátek, došlo i na téma dalších novinek, které máme očekávat.

Přímo nebylo řečeno, co máme očekávat, ale přímo v rámci prezentace došlo na zobrazení nadpisu článku z roku 2016. K tomu řečník jen uvedl, že změna plánů není neobvyklá. Zřejmě tím chtěl říci, že se nakonec dočkáme chytrých hodinek, což potvrzuje letošní spekulace. Nic ale nebylo řečeno přímo, takže si budeme muset počkat na další novinky. Mimo jiné z prezentace vyplynulo, že máme očekávat i levnější modely, zřejmě OnePlus Nord N10 a N100.

Aktualizováno 13. 9.

Už tu bylo několik náznaků, že by OnePlus mohlo představit chytré hodinky. Ke konci minulého měsíce se objevil první reálnější náznak a nyní zde máme únik v podobě části marketingového materiálu. Tento obrázek zřejmě uvidíme v momentu, kdy bude OnePlus lákat na představení chytrých hodinek. Pokud se to potvrdí, asi nás čekají chytré hodinky se standardním kulatým designem. Očekává se, že nabídnou Wear OS od Googlu, ale to se může změnit.

Původní článek 28. 8.

Společnost OnePlus se nedávno pokusila restartovat svou strategii v oblasti cenově dostupnějších mobilů představením modelu OnePlus Nord (recenze). Zatím je brzy na nějaké hodnocení, jestli se to podařilo, ale firma chystá podle všeho další levnější mobily. Současně s uvedením novinky byly představeny první skutečně bezdrátová sluchátka, na kterých se pracovalo dlouhou dobu. V dohledné době se ale dočkáme dalšího příslušenství v podobě chytrých hodinek.

OnePlus Watch?

O hodinkách od této společnosti se spekuluje již posledních minimálně 6 let. Dokonce Carl Pei, CEO společnosti OnePlus, zveřejnil v roce 2016 obrázek s návrhy designu chytrých hodinek, ale k tomu navíc dodal, že se nikdy nedostanou do výroby. Zřejmě došlo ke změně názoru za uplynulých několik let a díky certifikaci IMDA (Infocomm Media Development Authority) v Singapuru se dozvídáme o modelu s označením W301GB.

Bohužel více informací není k dispozici, ale vzhledem k certifikaci můžeme soudit, že hodinky minimálně existují jako prototyp a už mohou procházet testováním. Vzhledem k tomu, že OnePlus spadá pod společnost BBK Electronics společně s firmami Vivo a Oppo, můžeme odhadovat, že hodinky nemusí být kompletně z dílny OnePlus. Ostatně podobnost mobilů společností OnePlus, Vivo a Oppo je výrazná, takže i hodinky mohou projít podobným procesem.

V tomto ohledu by novinka od OnePlus mohla mít hodně společného s Oppo Watch. Tedy s modelem představeným v červenci a nabízející systém Wear OS od Googlu. Pravděpodobně se nebude jednat o stejný model, respektive nebude k dispozici stejná výbava, aspoň dle našeho názoru. Možná bychom se mohli dočkat OnePlus Watch s novými procesory od Qualcommu.

