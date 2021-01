Xiaomi Mi 10i oficiálně, nabízí se 108 MPx, stereo a IP53

Xiaomi Mi 10i; Zdroj: fonearena.com

Xiaomi pokračuje v představování smartphonů, přičemž dnes jsme se dočkali novinky Xiaomi Mi 10i, která by se dala považovat za sourozence série Xiaomi Mi 10T. Dalo by se říci, že se jedná o vylepšenou verzi Xiaomi Mi 10T Lite, ale při pohledu do portfolia společnosti jde o přejmenovaný model Redmi Note 9 5G Pro.

Xiaomi Mi 10i

Novinka nabízí poměrně zajímavé specifikace, které by neměly urazit žádné uživatele. V první řadě zde máme Full HD+ s frekvencí 120 Hz. Dále se nabízí 33W nabíjení baterie o kapacitě 4850 mAh a v neposlední řadě je na zadní straně 108MPx hlavní foťák. Aby toho nebylo málo, Xiaomi Mi 10i nabízí podporu sítí páté generace.

O výkon se zde stará Snapdragon 750G, který může mít k dispozici až 8 GB operační paměti. Nejvyšší kapacita úložiště je 128 GB s možností rozšíření o microSD kartu. Zadní strana mimo jiné disponuje ultra širokoúhlým foťákem a dvěma 2MPx pro dodatečné efekty.

V bonusové výbavě se nachází stereo reproduktory, IR senzor, Hi-Res audio a dokonce i certifikace IP53. Ta sice nedostačuje na ponoření mobilu do vody, ale měl by na druhou stranu vydržet například v dešti.

Specifikace

displej: 6,67 palců, 1080 × 2400 pixelů (Full HD+), 20:9, LCD, 120Hz, HDR10+, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Snapdragon 750G

verze: 6GB LPDDR4X RAM + 64GB úložiště 6GB / 8GB LPDDR4X RAM + 128GB úložiště

Android 10 + MIUI 12

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

foťáky: zadní – 108 MPx, f/1.75 8 MPx, 120° 2 MPx, hloubka ostrosti 2 MPx, makro přední – 16 MPx, f/2.45

čtečka otisků prstů na straně, IR

3.5mm audio jack, stereo reproduktory, Hi-Res audio

IP53

rozměry: 165,38 × 76,8 × 9,0 mm, 214,5 gramů

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz) 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5.1, GPS (L1+L5), USB Type-C

baterie: 4820 mAh + 33W

Základní verze přijde v Indii v přepočtu přibližně na 6 110 Kč, za což se nabízí 6 GB operační paměti a 64GB úložiště. Je otázkou, jestli se tato verze dostane i na globální trh, případně pod jakým názvem. Je možnost, že se nakonec uvede pro Evropu pod značkou Redmi.

