OnePlus Health je nová aplikace pro hodinky a náramky

OnePlus se co nevidět vrhne do kategorie chytrých náramků a hodinek. Již nyní se chystá představení OnePlus Band, což již potvrdila přímo společnost. Ne dlouho na to by mělo dojít na uvedení i chytrých hodinek, na které fanoušci čekají již několik let. Před samotným představením prvního produktu se objevuje nová aplikace OnePlus Health v Obchodě Play.

Aplikace pro Android je sice v Obchodě Play, ale zatím ji nelze stáhnout na jakékoliv zařízení. Zřejmě je tak zablokovaná instalace jen na vybrané účtu a bude zpřístupněna až po uvedení chytrého náramku. Ostatně tento nový produkt jde vidět na obrázcích, které jsou u OnePlus Health aplikace uvedeny v Obchodě Play.

OnePlus Health bude sloužit pro sledování fyzické aktivity, bude zobrazovat také trasy a nabídne nejrůznější analýzy. Také bude sloužit pro nastavení chytrého příslušenství, například pro výběr ciferníku. Samotný popis OnePlus Health je zatím velmi fádní, ale neočekáváme nečekané funkce.

Jak upozorňuje web AndroidPolice, tak OnePlus Health je v podstatě klonem aplikace HeyTap Health od společnosti Oppo. Ostatně samotný náramek OnePlus Band vychází z náramku od Oppo. Kdy dojde na uvedení, zatím není známo.

