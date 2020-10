To nej z uplynulého týdne #39 – podcast, Nest, Pixel, Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro; Zdroj: Xiaomi

TikTok (ne)bude zablokován v obchodech pro USA

Do celé situace kolem zakázání aplikace TikTok v obchodech pro USA se vložili právníci. Společnost Bytedence vlastnící sociální síť se obhajovala, že by došlo k poškození obou stran, tedy i uživatelů, jelikož by nemohly být vydávány aktualizace opravující chyby. Nejednalo se o jediné odůvodnění. Ve své podstatě by také došlo k omezení svobody slova pro případné nové uživatele, zejména před volbami, které se chystají v USA. Soudce vyslyšel námitky vůči zákazu a zrušil jej. [pokračování článku]

Facebook chce nahradit iMessage svou aplikací Messenger

Majitelé Apple zařízení si mohou užívat iOS 14 s nejrůznějšími novinkami. Dost ohlasu vyvolaly widgety, ale asi podstatnější novinka se nachází u nastavení výchozích aplikací pro prohlížení webu a také e-mailovou komunikaci. Nově si lze zvolit alternativy třetích stran, byť v případě webového prohlížeče se nejedná o kompletní změnu, když vývojáři musí používat iOS WebKit, tedy jádro Safari místo vlastního řešení. Facebook se ale snaží i daleko podstatnější změnu. [pokračování článku]

Android 12 zjednoduší používání alternativních obchodů s aplikacemi

Mobilní operační systém Android nabízí široké možnosti a v podstatě si jej může kdokoliv upravit dle libosti. Sice Google zavádí určité restrikce v oblasti oprávnění, i tak se jedná o otevřenou platformu. Díky tomu se nemusíte spoléhat jen na nativní aplikace. Google připravuje změny v Androidu 12, které zjednoduší používání alternativních obchodů s aplikacemi. [pokračování článku]

Google upravuje podmínky pro vývojáře kolem placení

Google nastavil podmínky pro vývojáře poněkud jednoduše, takže některé společnosti mohly obcházet pravidla a nabízet například předplatné mimo platební systém Google Play. Díky tomu například Spotify nemusí odvádět 30 % z ceny samotnému Googlu. Již jsme vás informovali, že se chystá změna, ale jak dodává společnost, nové podmínky v podstatě vychází z těch původních, jen jsou detailnější. [pokračování článku]

Google začíná ukončovat službu Hudba Play

Pomalinku ale jistě se blíží konec služby Hudba Play. Celý proces je naplánován na několik fází a postupných vln ukončování. Dnes jsme se dočkali konce klienta na nahrávání písniček do této služby, přičemž ani webová verze toto neumožňuje. Alternativou je nahrávání v Youtube Music. [pokračování článku]

Google Mapy zobrazují informace o Covid-19 i v Česku

Celosvětová situace kolem aktuální pandemie se stále nezlepšuje a mnohé státy zažívají druhou vlnu, Česko nevyjímaje. K dispozici jsou již nyní nejrůznější služby a aplikace pro získání přehledu kolem šíření onemocnění COVID-19. Jednou takovou je například webová aplikace coronavirus.app. Google před časem oznámil, že do Google Map přibude nová vrstva kolem pandemie. Ta se nyní objevuje i v české lokalizaci. [pokračování článku]

Co se nám nelíbí na Mafia: Definitive Edition – podcast #17

Je tu další týden, což znamená jediné – nový díl našeho nového podcastu Pod Zlatou Lampou. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet naši redaktoři, Zdeněk Koutský a Miroslav Růžička. 17. díl si již nyní můžete poslechnout. A čemu jsme se tentokrát věnovali? [pokračování článku]

Pozor na neaktivní PayPal účet, hrozí poplatek

Služba PayPal zejména slouží k placení na internetu a posílání finančních prostředků. Mnohdy se na ni můžete spolehnout u zahraničních obchodů, kdy se nabízí i funkce a možnosti k vyřešení sporů s druhou stranou. V těchto dnech ale dochází k aktualizaci podmínek, které se některým uživatelům již nemusí zamlouvat. [pokračování článku]

Xiaomi představilo Mi 10T Lite, Mi 10T a Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10 Pro (recenze) patří aktuálně mezi top modely pro tento rok od tohoto výrobce, ale došlo k celkem zvláštnímu rozhodnutí, že se mobily stáhnou z mnoha trhů, i toho českého. V podstatě se doprodají zásoby a neplánuje se znovu uvedení. Nějakou dobu se spekulovalo i další sérii modelů pod názvem Xiaomi Mi 10T a nyní jsme se dočkali. [pokračování článku]

Oficiálně: Pixel 5 a Pixel 4a 5G se vydávají jinou cestou

Google se vždy snažil držet krok s top modely ostatních výrobců, a to i případě Nexus linie. Každý rok jsme se dočkali mobilu s nejnovějším procesorem od Qualcommu. Google ale vždy událost načasoval poněkud nešťastně, jelikož pár měsíců na to došlo na uvedení ještě lepšího procesoru a novinky se staly zastaralejšími, ale to ani nevadilo. Každý rok jsme očekávali, co nového zakomponuje do nejvybavenějších modelů. Loňské novinky nabídly například radar SOLI pro ovládání gesty. Letos se nic takového nekoná a Google se vydává zcela jinou cestou. [pokračování článku]

Aplikace Google Play Movies změní název i podobu

Včera jsme se dočkali uvedení nových modelů Pixel od Googlu. Sice se již nejedná o top modely, ale na druhou stranu jsou to první mobily od této společnosti s podporou sítí páté generace. V rámci představování novinek došlo také na mnohá oznámení. Jedno z nich se dotýká aplikace Google Play Movies, která je dostupná i v Česku. [pokračování článku]

Novinka Samsung Galaxy M11 přichází do Česka

Po sedmi měsících od představení Galaxy M11 nám české zastoupení společnosti Samsung poskytuje informaci, že tento mobil je od dnešního dne k dispozici v obchodech za cenu 4 499 Kč v černé a modré barvě. K dispozici bude zatím verze s 3 GB RAM a 32GB úložištěm. [pokračování článku]

Google rozšíří vylepšené Live View i do Prahy

Funkce Google Mapy Live View představuje trochu jinou metodu navigace v městech. Pomocí kamery, rozšířené reality a dalších součástí může již dnes aplikace Google Mapy nabídnout lepší přehled, kde se nacházíte a kam vlastně jít. Nyní jsme se dočkali představení několika novinek, které mají v první řadě vylepšit uživatelskou zkušenost. [pokračování článku]

Chromecast s Google TV oficiálně představen

Po sedmi letech na trhu Google konečně dává Chromecastu nejžádanější funkci. Jedná se samozřejmě o dálkové ovládání. Nový hardwarový kousek nese tak trochu zvláštní název „Chromecast with Google TV“. Google TV bude v tomto případě hrát roli uživatelského rozhraní. [pokračování článku]

Nest Audio je nástupce reproduktoru Google Home

Kromě nového donglu pro televize a dvou smartphonů Pixel, Google také představil nový chytrý reproduktor, který slibuje lepší zvuk za relativně nízkou cenu. [pokračování článku]

Apple vydělal nejvíce peněz, naopak trhu vládne Huawei

Celosvětový trh se smartphony se během druhého čtvrtletí letošního roku meziročně snížil o 23 %, přičemž tržby klesly o 15 %. Navzdory tomu se průměrná prodejní cena (ASP) chytrých telefonů ve srovnání se stejným obdobím loňského roku ve skutečnosti zvýšila o 10 %. Analytická firma Counterpoint to přisuzuje telefonům z prémiového segmentu, na který pandemie tolik nedopadla jako na ostatní kategorie. [pokračování článku]

Čína zvažuje vyšetřování Googlu kvůli monopolnímu chování

V poslední době lze sledovat, jak USA uvaluje jednu sankci za druhou na čínské technologické společnosti. Poslední takové opatření zasáhlo SMIC, tedy giganta v oblasti polovodičů. Právě tato firma nyní spolupracuje s Huawei na zajištění výroby procesorů a dalších součástek nejen pro mobilní telefony. Pravděpodobně se dočkáme odpovědi ze strany Číny, která dle některých zdrojů zvažuje vyšetřování Googlu za monopolní chování. [pokračování článku]

EU chce vynutit právo na odinstalování bloatwaru

EU občas zavede legislativu, která se nemusí líbit některým uživatelům. Občas je kritika na místě, ale nyní se chystá zákon o digitálních službách, který má narovnat postavení mezi technologickými giganty a jinými společnostmi. Pokud dojde ke schválení, možná se dočkáme práva na odinstalování bloatwaru, tedy předinstalovaného softwaru. [pokračování článku]

Apple a Epic Games míří k soudu, ten bude v červenci 2021

Apple a ani Epic Games nechtějí procházet soudním procesem se stávající porotou v jejich již probíhajícím právním sporu. Překvapivě se obě strany domluvily na jiném řešení. [pokračování článku]

