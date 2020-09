Facebook chce nahradit iMessage svou aplikací Messenger

Zdroj: Dotekomanie.cz

Majitelé Apple zařízení si mohou užívat iOS 14 s nejrůznějšími novinkami. Dost ohlasu vyvolaly widgety, ale asi podstatnější novinka se nachází u nastavení výchozích aplikací pro prohlížení webu a také e-mailovou komunikaci. Nově si lze zvolit alternativy třetích stran, byť v případě webového prohlížeče se nejedná o kompletní změnu, když vývojáři musí používat iOS WebKit, tedy jádro Safari místo vlastního řešení. Facebook se ale snaží i daleko podstatnější změnu.

Vychází iOS 14.0.1, opravuje otravné chyby

Messenger místo iMessage?

Apple dovoluje změnit výchozí aplikace jen pro prohlížení webu a e-mailovou komunikaci. Nic dalšího si nemohou uživatelé přenastavit. Stále tedy nemají volbu alternativy pro kalendář, hudbu a další aplikace. Snad se jedná o první krok a Apple dovolí změnu s dalšími verzemi systému. Facebook se ale snaží o to, aby aplikace Messenger mohla být hlavní komunikační volbou na iOS zařízeních.

Facebook se snaží o tuto změnu již několik let, ale nyní více tlačí na Apple vzhledem k novinkám v iOS 14. Ten stále reaguje stejně, tedy negativní odpovědí. V první řadě je zde otázka ochrany soukromí, která znepokojuje Apple, ale není to největší problém. Náhrada iMessage není v tuto chvíli možná, muselo by se změnit hodně v samotném systému iOS. Aplikace neslouží jen pro komunikaci s využitím internetového připojení, obsluhuje také SMS a MMS zprávy. Systém navíc umí pracovat s OTP SMS zprávami.

V tuto chvíli se tedy jedná spíše o zbytečný boj Facebooku, aby mohl nahradit iMessage. Na druhou stranu někteří usuzují, že veškeré snažení Facebooku má svůj smysl, zejména z pohledu prokázání monopolního chování společnosti Apple.

Druhou otázkou je, jestli by byli uživatelé vůbec ochotní změnit iMessage za Messenger, případně za jinou aplikaci, která by se stala výchozí pro komunikaci. Pokud se někdy vůbec dočkáme volby, možná se rozšíří na iPhonech technologie RCS, která by tak propojila dva světy.

Zdroje: engadget.com, theverge.com



