Zdroj: Dotekomanie.cz

Mobilní operační systém Android nabízí široké možnosti a v podstatě si jej může kdokoliv upravit dle libosti. Sice Google zavádí určité restrikce v oblasti oprávnění, i tak se jedná o otevřenou platformu. Díky tomu se nemusíte spoléhat jen na nativní aplikace. Google připravuje změny v Androidu 12, které zjednoduší používání alternativních obchodů s aplikacemi.

Alternativní obchody s aplikacemi

Aktuální situace kolem pravidel používání obchodů s aplikacemi je pod drobnohledem mnoha společností a dokonce i soudů. Google se rozhodl, že Android 12 bude uzpůsoben k využívání obchodů třetích stran. Už nyní si můžete nainstalovat nějakou alternativu, nic vám v tom nebrání, ale Google chce zavést změny.

Pokud si na mobil chcete nainstalovat jiný obchod, tak vás systém bude varovat, že můžete ohrozit své soukromí. Ostatně v tuto chvíli musíte povolit instalaci z neznámých zdrojů, abyste dostali do mobilu alternativu. Google nijak neupřesnil, co konkrétně bude měnit, ale Android 12 nabídne lepší uživatelskou zkušenost s jinými obchody s aplikacemi.

Můžeme jen odhadovat, co Google chystá. Pravděpodobně bude vyžadovat splnění podmínek, případně integraci nějakého bezpečnostního řešení. Nabízí se například Google Play Protect, tedy antivirový systém. Možná jej bude Google vyžadovat, aby byl integrován. Dá se také předpokládat, že systém Android 12 by mohl nabídnout předschválené alternativy, ale neočekáváme, že si uživatel vybere kompletní náhradu za Obchod Play. Ten by měl zůstat.

Zdroj: 9to5google.com



Domů » Články » Android 12 zjednoduší používání alternativních obchodů s aplikacemi

reklama reklama