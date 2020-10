Apple Watch SE – když přídomek „SE“ neznamená nejlevnější recenze

Zdroj: Dotekomanie.cz

Apple tradičně každý rok představoval jeden nový model chytrých hodinek, letos tomu bylo však poprvé jinak a dočkali jsme se kromě hlavního modelu Series 6 také levnějších Apple Watch SE. Jedná se o zajímavou změnu strategie, jelikož přídomek SE zatím dříve výrobce použil pouze u iPhonů, a to u těch nejlevnějších modelů. U chytrých hodinek Apple Watch se však jedná o prostřední model v nabídce, nabízí opravdu nejlepší poměr cena/výkon? Není to jen recyklace starých modelů? Na to vše si dnes odpovíme v nové recenzi.

Konstrukce

Letos poprvé při rozbalování nových hodinek nenajdete adaptér do zásuvky, ale jen kabel pro nabíjení. Osobně mi tato změna vůbec nevadí, adaptérů nejen od Applu mám doma hromadu, ale nové majitele v ekosystému tohoto výrobce to jistě nepotěší.

Jak jsem již načal v úvodu, nové Apple Watch SE jsou tak trochu jiná speciální edice ve srovnání s iPhone SE. Tento telefon totiž oproti zbytku řady vždy nabízel minimálně o generaci starší design a zastával pozici takové vstupenky k jablečným zařízením. To nové hodinky s přídomkem SE mají v podstatě stejný design jako nejvyšší model Series 6 a navíc tu máme v prodeji ještě levnější Apple Watch Series 3, které mají starší design.

Asi nemá cenu dnes kupovat staré Apple Watch Series 3, které jsou sice nejlevnější, ale pravděpodobně vám už tak dlouho dobře sloužit nebudou. Nejen výkonem se jedná již o tři roky starý model. Zastávám názoru, že tento model zůstal v nabídce jen kvůli tomu, aby si při srovnání většina lidí uvědomila, že Apple Watch SE jsou zkrátka ve většině věcí lepší. Příplatek něco málo přes 2 tisíce korun se díky tomu zdá jako výhodná nabídka.

Kdyby totiž model Series 3 v nabídce nebyl, počáteční cena 7 990 Kč dnes recenzovaného modelu SE, by nemusela působit tak výhodně a Apple by musel jít s cenou ještě o trochu níže.

Nicméně zpátky ke konstrukci Apple Watch SE. Jedná se o klasické hodinky od Applu, a pokud jste v minulých letech měli na ruce Series 4 a novější, nic vás nepřekvapí. Vše vypadá naprosto stejně a jediná odlišnost se nachází na zádech, kde je méně senzorů – chybí zde EKG a senzory pro měření okysličení krve.

Designem novinka nezaujme, to však od modelu SE asi nikdo nečeká. Spíš u vyššího modelu Series 6 bych očekával nějaké větší změny než jen nové barvy.

Zatímco právě Series 6 přinesla do portfolia červenou a modrou barvu, zde máte na výběr klasické složení v podobě stříbrné, zlaté anebo vesmírně šedé. Chválím, že přestože se jedná o SE model, tak zadní strana se senzorem tepu je vyrobena z keramiky. Přední krycí sklo displeje je pak standardní sklo s názvem Ion-X.

Pokud bych měl zmínit jednu bezkonkurenční funkci, bude to vibrační odezva. Měl jsem na ruce opravdu mnoho chytrých hodinek a žádné nemají tak kvalitní vibrace (haptickou odezvu) jako Apple Watch. Tak jemné a rychlé a zároveň ne tak rušivé vibrace jsem jinde nezaznamenal, ani třeba u Galaxy Watch 3.

Displej

Oproti Series 5 a novějším postrádá nový model SE funkci Always-on display neboli neustále aktivní displej. Tím pádem pro zobrazení času vždy musíme pohnout rukou. Je vcelku zajímavé, že z hardwarového hlediska je displej identický s modelem Series 5, který právě vždy zapnutý displej měl. Jedná se tedy o LTPO OLED panel s maximálním jasem 1000 nitů. Zřejmě tedy Apple vypnul zmíněnou funkci pouze softwarově, aby modely více odlišil. Osobně jsem funkci ale tolik nepostrádal, akorát zhoršuje výdrž baterie.

Letos také poprvé chybí technologie Force Touch, kterou nehledejme ani v Series 6 a výrobci ji v podstatě odstranil i u všech předchozích modelů. Tedy konkrétně watchOS verze 7 s ní již nepočítá. Na hodinkách toto považuji za krok správným směrem, nabídka dalších možností při silném zatlačení v některých aplikacích byla pro běžného uživatele opravdu schovaná a většina lidí ji nikdy nenašlo.

Hardware

Zatímco u modelů iPhone SE výrobce vždy nasadil tou dobou aktuální čip Apple Ax, u hodinek jsme se dočkali o generaci staršího procesoru S5. Ten v praxi běhá opravdu skvěle a odezva systému je vynikající. Operační paměť je stejná jako u Series 6, tedy 1 GB, stejně jako úložiště o velikosti 32 GB.

Pokud by vás teď napadlo koupit si loňský model Series 5, který ve výprodeji sežene za cenu od 10 tisíc korun (tedy o 2 tisíce více), získáte navíc always-on display a EKG. Na druhou stranu u levnějšího modelu SE získáte navíc vždy zapnutý výškoměr.

Apple Watch Series 6 mají navíc oproti SE modelu také 5GHz WiFi, U1 čip a novější procesor S6. Nejsou to ale nějak důležité funkce a pro většinu uživatelů bych řekl že zbytečné. Čip U1 je spíš otázkou budoucnosti, Apple nám stále neukázal, k čemu je dobrý, a to je v iPhonech už 1 rok.

Specifikace – Apple Watch SE (44 mm)

Displej: 44 mm, LTPO OLED, rozlišení 368 x 448

Rozměry: 44 x 38 x 10,4 mm; 36,4 g

Voděodolnost do 50 metrů

Pásek: vyměnitelný

Baterie: až 18 hodin výdrž

Procesor: Apple S5 (dual core 64 bitový)

OS: watchOS 7

Úložiště: 32 GB

Konektivita: Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, NFC, A-GPS/Glonass

Senzory: akcelerometr, gyro, barometr, okolní světlo, senzor tepu

Baterie

Výdrž baterie byla vždy tak trochu Achillova pata chytrých hodinek od Applu. Výrobce oficiálně uvádí výdrž baterie až 18 hodin, což znamená, že dva dny nedáte. A opravdu to tak je, připravte se na každodenní nabíjení, pokud nechcete nic riskovat. Většinou jsem se vracel domů večer s 30 % baterie. To vám sice možná na noční měření spánku ještě vystačí, musíte ale pak nabíjet ráno. A to docela trvá.

Oficiálně Apple udává dobu nabíjení na 80 % za 1,5 hodiny, a na 100 % dokonce za 2,5 hodiny. To jsou však hodnoty s 5W adaptérem, který dříve byl v balení. Dnes už v krabičce žádný adaptér do zásuvky nedostanete, a tak jsem použil ten s výkonem 15 W. Za 1 hodinu jsem s ním dobil přesně 67 % kapacity, za 1 hodinu a 20 minut jsem se z 10 % dostal na 95 %, což je přijatelné. Nicméně pokud ráno nemáte moc času, bude to problém. Je také škoda, že k nabíjení potřebujete speciální puk a není zde podpora standardu Qi.

Výdrž baterie zkrátka není moc dobrá ve srovnání s dnešní konkurencí. Dokonce je vlastně nejhorší mezi všemi chytrými hodinkami. Ocenil bych výdrž alespoň jako u Samsungu, kde plnohodně přežijete víkend bez nabíjení, tedy zhruba 3 dny. Chytré hodinky od Huawei pak nemají sice tak chytrý systém, zvládnou ale přes 2 týdny, u Fitbit Versa pak dáte zhruba 6 dní.

Systém

Nové hodinky přichází letos s předinstalovaným watchOS již verze 7. Ta přináší nové ciferníky, a především dlouho očekávané sledování spánku. Mimo to se však moc změn neodehrálo, a pokud jste v minulých letech používali alespoň chvíli nějaké Apple Watch, budete jako doma. Hlavní menu, kam se dostanete po stisku korunky, je stále poměrně chaotická směs ikon a chvíli vám zabere se v něm vyznat. Přepnout lze však i na seznam aplikací seřazených podle abecedy.

Novinkou watchOS 7 je sledování spánku, které je tak trochu zklamání. Osobně velmi nerad spím s hodinkami, je to pro mě nepohodlné, ale dvakrát jsem to vyzkoušel s Apple Watch SE. Bohužel vám funkce jen řekne, jak dlouho jste spali. Chybí jakákoliv podrobnější analýza spánku (chybí tedy rozdělení na fáze jako lehký, hluboký spánek nebo REM fáze). To běžně konkurence umí.

Když Apple tak dlouho s touto funkcí čekal, měl jsem velká očekávání. Jediné, co nakonec v aplikaci Zdraví zjistíte, je váš tep při spaní. Níže na obrázku úplně vlevo můžete vidět spánek. Bledě modrá je jen barva označená nastavenou večerkou, která funguje i bez Apple Watch. Skutečné měření spánku je tmavší modrá.

Fitness funkce jsou ale naopak opravdu rozsáhlé, sportů a cvičení je zde nespočet. Stále mě ale mrzí, že si uběhlé kilometry zobrazím jen v aplikaci v iPhonu a není možné je prohlédnout v klidu na počítači třeba na webu. Trochu chaotické je také fakt, že některé data týkající se aktivity jsou v aplikaci Kondice a jiné v aplikaci Zdraví. Občas jsou ale v obou aplikací.

Na druhou stranu je zde pokročilá analýza srdečního tepu. Víte tak třeba svůj klidový tep, průměrný tep za chůze nebo regeneraci tepu po cvičení. Přítomná je také funkce automatické detekce mytí rukou a následného odpočtu 20 sekund. To funguje dobře, ale ne vždy stoprocentně.

Aplikací je na systém opravdu velké množství. Některé jsou užitečné, jiné už trochu méně. Bohužel ohledně jedné z nejdůležitějších vlastností – poslechu hudby offline – se musíte stále spoléhat jen na Apple Music. To samé platí od podcastech, které je navíc dost nepohodlné. V Apple Podcast si nelze stáhnout do hodinek konkrétní epizodu nějakého podcastu.

Apple Watch samozřejmě fungují jen s iPhonem a s jiným telefonem je nepropojíte. Žádné jiné chytré hodinky nefungují s iOS tak dobře, což je vcelku logické. Na systému musím pochválit velmi povedené možnosti odpovídání na zprávy včetně hlasového diktování v češtině. Platit můžete pomocí Apple Pay.

Zhodnocení

Od nových Apple Watch SE nelze očekávat v podstatě nic nového a jedná se o recyklaci starých modelů, kterým výrobce přidal populární název „SE“. Na to zkrátka lidé slyší, a když chcete hodinky od Applu, tak se jedná o vynikající koupi se skvělým poměrem cena/výkon. Series 3 jsou sice levnější, ale už vám toho moc nenabídnou.

Pokud bych však porovnával Apple Watch SE s konkurencí, tak mě stále zaráží slabá výdrž baterie. Jeden den jsme u hodinek tolerovali z počátku u prvních generací. Dnes ale modely jiných značek běžně vydrží alespoň víkend, a přitom třeba Galaxy Watch nabízejí velmi podobné funkce a rychlé prostředí. Zamrzí také sledování spánku, které nenabízí moc dat.

Na druhou stranu nabízejí Apple Watch asi nejvíce funkcí a nejvíce aplikací ze všech hodinek. Potěší také mnoho velice pěkných ciferníků a široké možnosti jejich přizpůsobení. Viditelnost displeje na slunci je skvělá, zpracování prvotřídní a vibrační odezva nemá chybu.

Oproti Series 6 tu tedy chybí EKG a měření okysličení krve, tyto funkce však pravidelně asi mnoho uživatelů používat nebude. Někoho zamrzí také absence stále aktivního displeje, ale nemyslím si, že to stojí za příplatek 4 tisíc korun. Pokud chcete Apple Watch (nebo jen chytré hodinky pro iPhone), nikdy jsme tu neměli atraktivnější volbu než model SE.

Klady:

skvělá odezva systému a rychlost

bezkonkurenční vibrační odezva

nejlepší hodinky pro iOS

skvělý poměr cena/výkon

Zápory

starý hranatý okoukaný design

slabá výdrž baterie

sledování spánku mohlo být detailnější

Za zapůjčení Apple Watch SE děkujeme Smarty.cz. Ten si můžete zakoupit ZDE



