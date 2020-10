Čína zvažuje vyšetřování Googlu kvůli monopolnímu chování

Zdroj: cnbc.com

V poslední době lze sledovat, jak USA uvaluje jednu sankci za druhou na čínské technologické společnosti. Poslední takové opatření zasáhlo SMIC, tedy giganta v oblasti polovodičů. Právě tato firma nyní spolupracuje s Huawei na zajištění výroby procesorů a dalších součástek nejen pro mobilní telefony. Pravděpodobně se dočkáme odpovědi ze strany Číny, která dle některých zdrojů zvažuje vyšetřování Googlu za monopolní chování.

Odnese to Google?

Agentura Reuters získala informace od dvou zdrojů, které si nepřejí být zveřejněny, že Čína připravuje vyšetřování Googlu za své praktiky na trhu s mobilními telefony, respektive kolem operačního systému Android.

Google byl donucen kvůli uvaleným sankcím ze strany administrativy USA ukončit vztahy s Huawei. Čínský výrobce se musel přizpůsobit a začít řešit alternativní výbavu pro mobilní telefony po stránce služeb a podpory pro vývojáře, přičemž bylo nutné více zapracovat na obchodu s aplikacemi. Huawei kvůli krokům ze strany USA vykázal nižší příjmy v minulém roce, což měl být podnět pro případné zahájení vyšetřování Googlu.

Dle dostupných informací by mohlo být vyšetřování zahájeno v říjnu, v rámci kterého by Google čelil obviněn za monopolní chování. Vše by bylo postaveno v podstatě na tom, že ztráta podpory ze strany vyhledávacího giganta by mohla způsobit značné škody čínským společnostem, případně že k něčemu takovému už došlo.

Situace je poněkud komplikovaná a trochu všechno vypadá jako odveta za uvalené sankce na některé čínské společnosti. Čína se ale právem obává, že omezení spolupráce Googlu s dalšími výrobci by vedlo k poškození firem, tedy i k ohrožení jejich podnikání.

Zde je ale nutné si připomínat, že Google musel ukončit spolupráci, jelikož se jedná o americkou společnost a musí dodržovat místní zákony a nařízení. Pokud by čínské vyšetřování uznalo Google vinným, tak by pokuty mohly být vypočítávány na základě globálního zisku. Částka by se tak mohla vyšplhat na miliardy dolarů.

Telefony s EMUI 11 bude možné aktualizovat na nový Harmony OS

Je úsměvné, že Čína by mohla pokutovat Google za monopolní chování, přičemž sám Google nemůže působit na čínském trhu. I tak má ale vliv na tamější společnosti, které dodávají zařízení do celého světa, kde Google drží dominanci na trhu s mobily.

Huawei láká výrobce na svou stranu, vzniká konkurence pro Android

Zdroje: in.reuters.com, androidauthority.com



Domů » Články » Čína zvažuje vyšetřování Googlu kvůli monopolnímu chování

reklama reklama