EU chce vynutit právo na odinstalování bloatwaru

Zdroj: nextpit.com

EU občas zavede legislativu, která se nemusí líbit některým uživatelům. Občas je kritika na místě, ale nyní se chystá zákon o digitálních službách, který má narovnat postavení mezi technologickými giganty a jinými společnostmi. Pokud dojde ke schválení, možná se dočkáme práva na odinstalování bloatwaru, tedy předinstalovaného softwaru.

Bič na bloatware

Samotná legislativa, která se v tuto chvíli připravuje, se bude dotýkat zejména společností jako Google, Apple a Amazon. Například by firmy nemohly používat nasbíraná data pro své vlastní podnikání, pokud by je nenabídly i případné konkurenci. Skoro by se dalo říci, že buď nasbíraná data nabídnou všem zainteresovaným, nebo je nebudou moci používat pro své obchodování.

Dále by měl zákon znemožnit upřednostňování vlastních služeb před konkurencí. Například by Apple nemohl zvýhodnit Apple Music před Spotify a podobně. Zatím by se dalo říci, že by konkurence pro tyto giganty dostala trochu více prostoru a nedocházelo by k zneužívání postavení. Legislativa se ale také dotkne bloatwaru.

Již nyní si lze všimnout, že někteří výrobci se raději dotáží, jestli chce uživatel nainstalovat dodatečně aplikace od partnerů či nikoliv. I tak se stále setkáváme s případy, kdy mobilní telefon má v základu nadbytečné aplikace, které je možné za normálních okolností nainstalovat.

Bohužel jsou součástí základní výbavy a nelze je odinstalovat. Většinou je musí uživatel deaktivovat, nebo více zasáhnout do systému, pokud je nechce vůbec v mobilním telefonu. Právě nový zákon by uděloval povinnost výrobcům, aby zakomponovali možnost odinstalování nevyžádaných aplikací, tedy bloatwaru.

Celá situace se ale může vymknout kontrole, jelikož někdo bude muset stanovit, co je a co není bloatware. V tom nejhorším případě by se dokonce mohlo stát, že by všechny aplikace byly označeny jako bloatware, takže by si uživatel mohl odinstalovat například Obchod Play nebo i webový prohlížeč. Teoreticky by neznalý uživatel mohl paralyzovat své zařízení. To se snad nestane a najde se správná cesta, pakliže vzejde nový zákon v platnost.

Zdroje: xda-developers.com, sammobile.com



Domů » Články » EU chce vynutit právo na odinstalování bloatwaru

reklama reklama