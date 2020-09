Projekt Google Soli neumřel, jen nebude v mobilech

Zdroj: Google

Minulý rok se řešila novinka Soli z divize ATAP společnosti Google. Ve své podstatě se jedná o malý radar, který lze použít pro ovládání zařízení pomocí gest. Nějakou chvíli jsme se trápili, kde ho Google asi tak použije. Chvíli se objevovaly náznaky, že zamíří do chytrých hodinek, ale nakonec jsme se dočkali Soli přímo v mobilním telefonu Pixel 4 (recenze).

Soli bude žít dál

Google se ale rozhodl, že se spíše zaměří na střední třídu mobilů, což znamená, že ubude bonusových prémiových funkcí. Bylo tedy jasné, že další mobil nenabídne vychytávku Soli. Skoro by to znamenalo, že Soli se objevilo jen jednou, ale nyní zde máme náznak, že tato technologie zamíří do jiné kategorie zařízení.

V tuto chvíli se chystá nový termostat pod značkou Google Nest. Díky certifikaci u FCC se ukazuje, že chystaná novinka obdržela patřičné povolení pro použití 60GHz pásma. Právě to je typické pro radar Soli.

V praxi by to tedy mohlo znamenat, že pro ovládání chytrého termostatu budou stačit gesta nad samotným zařízením. Nebude potřeba se ho dotýkat, což se hodí, pokud nemá uživatel čisté ruce. Zatím se jedná o předpoklad, ale ještě si musíme počkat na oficiální představení.

Možná Soli si najde cestu do celé řady zařízení pro chytrou domácnost. Například by se tato technologie mohla objevit u reproduktorů nebo chytrých displejů.

