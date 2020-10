Zdroj: Dotekomanie.cz

Google rozšíří vylepšené Live View i do Prahy

Funkce Google Mapy Live View představuje trochu jinou metodu navigace v městech. Pomocí kamery, rozšířené reality a dalších součástí může již dnes aplikace Google Mapy nabídnout lepší přehled, kde se nacházíte a kam vlastně jít. Nyní jsme se dočkali představení několika novinek, které mají v první řadě vylepšit uživatelskou zkušenost.

Detailnější Live View

Začneme novinkou, která co nevidět zamíří i do Prahy. V samotném rozšířeném pohledu se bude aplikace snažit také ukázat významné body, aby se uživatel lépe zorientoval v prostředí. V podstatě jde jen o doplněk a dodatečnou informaci, i tak by mohla napomoci.

Co se týče samotného propojení pohledu z kamery a dodatečných bodů, došlo na vylepšení přesnosti. Uživatelé by se měli dočkat přesnějšího zobrazení, které bude méně matoucí.

Google dále zpřístupní možnost zapnutí tohoto režimu zobrazení z více míst. Je vidět, že chce z této funkce udělat klíčovou součást aplikace Google Map. Ostatně bude k dispozici i v případě sdílení polohy, kdy uvidíte v Live View, kde se nachází dotyčná osoba, která s vámi sdílí polohu.

