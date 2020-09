Oficiálně: Pixel 5 a Pixel 4a 5G se vydávají jinou cestou

Zdroj: Google

Google se vždy snažil držet krok s top modely ostatních výrobců, a to i případě Nexus linie. Každý rok jsme se dočkali mobilu s nejnovějším procesorem od Qualcommu. Google ale vždy událost načasoval poněkud nešťastně, jelikož pár měsíců na to došlo na uvedení ještě lepšího procesoru a novinky se staly zastaralejšími, ale to ani nevadilo. Každý rok jsme očekávali, co nového zakomponuje do nejvybavenějších modelů. Loňské novinky nabídly například radar SOLI pro ovládání gesty. Letos se nic takového nekoná a Google se vydává zcela jinou cestou.

Pixel 5

Letošní novinky skutečně neútoč na nejvyšší třídu. Místo toho zůstávají v té střední, byť ceny jsou v porovnání s konkurencí mírně vyšší, ale na druhou stranu nabízí podporu sítí páté generace. Google se nenechal zlákat počty megapixelů ani foťáků. Stále si jde svou cestou a vsází na pokročilejší algoritmy. Skoro by se dalo říci, že top modely neohrozil, ale může způsobit dostatečné pozdvižení ve střední třídě, i díky fotografickým schopnostem, které budou v některých případech lepší než u top modelů.

Nejvybavenějším smartphonem je letos Pixel 5, který ale nebude dostupný v XL variantě, tedy ve větším balení. Případní zájemci se budou muset spokojit s 6palcovou úhlopříčkou displeje, který nabízí Full HD+ rozlišení s otvorem pro přední kameru. Možná si nevšimnete na první pohled, ale spodní strana pod displejem je velmi symetrická, není zde výrazná brada. Dočkali jsme se navíc 90Hz obnovovací frekvence, což může nejednoho uživatele potěšit.

O výkon se zde stará procesor Snapdragon 765G, který je zřejmě nejvýkonnější ve střední třídě a má integrovaný modem s podporou sítí páté generace. Z pohledu benchmarku se nebude rovnat Snapdragonu 865, ale uživatel by si neměl zoufat, že není k dispozici dostatek výkonu. Pozitivní zprávou je velikost operační paměti, který je nyní 8 GB.

Nejvíce pozornosti se bude i letos věnovat fotografickým schopnostem. Sice si Pixel 5 nevybojuje první místo v benchmarcích, ale svých kvalit dostojí. Na zadní straně je hlavní 12,2MPx senzor s podporou Dual-Pixel, optickou a elektronickou stabilizací obrazu a světelností f/1,7. Sekundární snímač nabídne zorný úhel 107° a rozlišení 16 MPx. Přední kamerka nabízí 8 MPx.

O energii se stará baterie s kapacitou 4000 mAh s podporou 18W nabíjení a také bezdrátového, přičemž letos je k dispozici i reverzní nabíjení pro příslušenství. Standardem je pak certifikace IP68, stero reproduktory a podpora eSIM.

Specifikace Pixel 5

displej: 6 palců, 19,5:9, Full HD+ (1080 x 2340) Flexible OLED, 90 Hz, HDR

procesor: Snapdragon 765G + Titan M

RAM: 8 GB LPDDR4x

Foťáky: zadní – 12 MPx, OIS, EIS, f/1.7 (4K@60FPS) 16 MPx, 107° přední – 8 MPx

stereo, IP68

čtečka otisků prstů na zádech

Android 11

5G, LTE, Wi-Fi 2.4 GHz + 5 GHz 802.11a/b/g/n/ac 2×2 MIMO, Bluetooth v5.0 + LE, A2DP (HD codecs: AptX, AptX HD, LDAC), NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS

rozměry: 144,7 x 70,4 x 8,0 mm, 151 gramů

baterie: 4000 mAh + 18W

Pixel 4a 5G

Sourozencem pro Pixel 5 bude rozhodně Pixel 4a 5G, který svým jménem odkazuje na nedávnou novinku Pixel 4a, ale ve skutečnosti má více společného s Pixel 5. Například procesor je v tomto případě také Snapdragon 765G a také se nabízí stejná fotografická výbava. Displej ale narostl o 0,2 palců a není chráněn Corning Gorilla Glas 6, nabízí se jen Corning Gorilla Glas 3. Navíc podporuje maximálně 60Hz obnovovací frekvenci.

Kapacita baterie se snížila na 3800 mAh, chybí bezdrátové a reverzní nabíjení, přičemž tělo je z plastu. I v tomto případě jsou k dispozici stereo reproduktory, ale nenajdete zde odolnost vůči vodě. Na druhou stranu se nabízí konektor pro sluchátka.

Specifikace Pixel 4a 5G

displej: 6,2 palců, 19,5:9, Full HD+ (1080 x 2340) OLED, HDR

procesor: Snapdragon 765G + Titan M

RAM: 6 GB LPDDR4x

Foťáky: zadní – 12 MPx, OIS, EIS, f/1.7 (4K@60FPS) 16 MPx, 107° přední – 8 MPx

stereo, 3.5mm jack

čtečka otisků prstů na zádech

Android 11

5G, LTE, Wi-Fi 2.4 GHz + 5 GHz 802.11a/b/g/n/ac 2×2 MIMO, Bluetooth v5.0 + LE, A2DP (HD codecs: AptX, AptX HD, LDAC), NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS

rozměry: 153,9 x 74 x 8,2 mm, 168 gramů

baterie: 3800 mAh + 18W

Google samozřejmě zapracoval na softwarovém zpracování fotografií, kde se nabídnou nové efekty a možnosti. Například se nabízí dodatečné nasvícení scény. Také se mělo zapracovat na kvalitě pořízeného videa, ale na to si budeme muset počkat, až se objeví první testy a výsledky.

Ceny

Pixel 5 má nastavenou cenu v Německu na 613,15 eur, tedy v přepočtu přibližně 16 500 Kč, přičemž se jedná o 128GB verzi. Pixel 4a 5G pak stojí 486,4 eur (cca 13 160 Kč). Již nyní je lze předobjednat, přičemž dodání je plánováno na druhou polovinu října.

Zdroj: Tisková konference



Domů » Články » Oficiálně: Pixel 5 a Pixel 4a 5G se vydávají jinou cestou

reklama reklama