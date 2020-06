Zdroj: Dotekomanie.cz

To nej z uplynulého týdne #24 – podcast, Android statistika, Redmi 9

Microsoft Authenticator dostává nové možnosti

Aplikace pro dvoufázové ověřování začínají pomalinku dostávat nejrůznější vylepšení a Microsoft Authenticator není výjimkou. Nejenže umožňuje přihlášení na jedno kliknutí, kdy v podstatě jen potvrdíte svou totožnost, pakliže se přihlašujete ke svému účtu, ale nově nabízí větší možnosti ve správě. [pokračování článku]

Moto One Fusion+ oficiálně, láká na displej a baterii

Nějakou dobu se spekulovalo o příchodu další novinky střední třídy od společnosti Motorola a dnes jsme se dočkali modelu Moto One Fusion+. Původně jsme předpokládali, že novinka bude vycházet z vyšší řady Edge Plus (recenze), ale nakonec se jedná spíše o vylepšený smartphone Motorola One Hyper. [pokračování článku]

Nahradí konečně tablety naše počítače? – Podcast #8

Je tu začátek týdne, což znamená jediné – nový díl našeho nového podcastu Pod Zlatou Lampou. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet naši redaktoři, Zdeněk Koutský a Miroslav Růžička. Osmý díl si již nyní můžete poslechnout. A čemu jsme se tentokrát věnovali? [pokračování článku]

Google má zaděláno na problém v podobě 5 mld. dolarů

Americká společnost Google musí čelit velmi nepříjemnému soudnímu procesu. Ve hře je totiž ztráta 5 mld. amerických dolarů. Pokuta má být udělena za nezákonné sledování milionů uživatelů, přestože používali anonymní režim (inkognito). [pokračování článku]

Android statistika – kde Google selhal, nastupuje komunita

Google nějakou dobu udržoval statistiku Androidu skrze svou oficiální stránku, kde se objevovaly údaje nasbírané z aplikace Obchod Play. Díky tomu se hlavně vývojáři dozvěděli, pro jakou verzi systému má ještě cenu vytvářet aplikace. Z nějakého důvodu Google přestal aktualizovat data a vypadalo to, že tuto statistiku již nebude udržovat. V dubnu tohoto roku jsme se dočkali zásadní změny. Google zakomponoval do určité míry tato data přímo do Android Studia. Bohužel dostupnost a čitelnost není tak dobrá, jako na původní webové stránce. [pokračování článku]

Google Asistent a čeština – přípravy na každém kroku

Google Asistent se začal ukazovat na mnohých zařízeních po celém Česku. Někteří mají dokonce k dispozici výběr češtiny v rámci seznamu. Nabízí se také po připojení sluchátek s podporou chytrého asistenta. [pokračování článku]

Realme X3 SuperZoom přichází do Česka s cenou 14 499 Kč

Před pár týdny došlo na představení nového smartphonu Realme X3 SuperZoom a nyní nám české zastoupení potvrzuje dostupnost pro náš trh. Novinka bude dostupná ve verzi s 12 GB operační paměti a 256GB úložištěm za cenu 14 499 Kč v modré barvě. Již nyní lze novinku předobjednat, přímý prodej bude zahájen 15. června. [pokračování článku]

Chytré hodinky Realme Watch přichází na český trh

Společnost Realme potvrdila dostupnost svých prvních chytrých hodinek pro Českou republiku. Cena byla nastavena na 1 490 Kč a přímý prodej odstartuje 15. června. [pokračování článku]

Android 10 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

V úterý Google vydal stabilní systém Android 10 po sérii beta verzí. Během nich jsme bedlivě sledovali všechny novinky, které jsou obsaženy. Vše je popsáno v naší mini sérii. Nyní ale započal pomyslný závod, který výrobce dostane do svých mobilů aktualizaci na Android 10 mezi prvními. Již nyní víme o plánech u mobilů Nokia a Huawei. [pokračování článku]

Autonabíječka s bezdrátovým nabíjením a speciální funkcí

S rostoucím tempem na trhu s bezdrátovými autonabíječkami začínají řidiči konečně vnímat výhody této technologie. Rozhodli jsme se, že vám pomůžeme najít vhodnou autonabíječku, která splňuje dnešní standardy. Zařízení od společnosti Epico kombinuje rychlé nabíjení, připojení a detekci pohybu. [pokračování článku]

Redmi 9 oficiálně, cena začíná na 149 eurech

Společnost Redmi by Xiaomi představila v poslední době hodně novinek a nyní zde máme konečně základní model Redmi 9. Na základě specifikací se jedná o ořezanou verzi Redmi Note 9 a pravděpodobně se dočkáme ještě uvedení dalších modelů Redmi 9C a Redmi 9A. [pokračování článku]

Google vydává veřejnou betu Androidu 11

Vzhledem k aktuální situaci jsme se nedočkali ani oznámené online akce v rámci představení a uvedení beta verze systému Android 11. Google jen uváděl, že informace budou dostupné později a bude informovat o novém datu, kdy dojde na uvedení. Nakonec nedošlo na jakékoliv oznámení a Google dnes spustil veřejnou beta verzi Androidu 11. [pokračování článku]

Xiaomi Mi Band 5 oficiálně, větší displej a lepší nabíjení

Nějakou dobu se spekulovalo o příchodu další generace chytrého fitness náramku Xiaomi Mi Band 5, přičemž se dostal do předprodeje ještě před dnešním oficiálním představení. Novinka nabízí nějaké vylepšení, ale revoluci nečekejte. V podstatě se jedná o původní mírně vylepšený model. [pokračování článku]

Android 11 Beta 1 – chlouba se stává slabinou

Včera z ničeho nic Google vydal první veřejnou beta verzi systému Android 11. Ta je dostupná zatím jen pro smartphony Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a a Pixel 4. Novinek je na první pohled poměrně málo, Google se ale zaměřil na vylepšování těch stávajících. Jedna z nich ale nevyšla zřejmě tak, jak bylo zamýšleno. [pokračování článku]

Google Mapy konečně podporují Youtube Music

Tento rok se rozloučíme se službou Google Hudba Play, ostatně už začíná migrace na novější Youtube Music. Google nějak moc nespěchá, což se dá říci i o funkcích a možnostech nové služby. Například doposud není možnost jak nastavit u chytrého reproduktoru Google Home, aby hlavně využíval Youtube Music. Podobná situace byla i u Google Map. [pokračování článku]

iOS 14 se po loňském fiasku soustředí na stabilitu

Apple se poslední týdny výrazně připravuje na svou nadcházející online konferenci WWDC 2020. Už 22. června se dočkáme představení nových systémů, včetně iOS 14. Ovšem největší hvězdou večera bude historický přechod z procesorů Intel na ARM u osobních počítačů Mac. Nicméně velké změny se odehrají také na poli softwaru. [pokračování článku]

WWDC 2020 oficiálně potvrzeno, začne v 19:00

Společnost Apple právě sdílela a potvrdila podrobnosti o plánované online konferenci WWDC 2020. Konference se vůbec poprvé bude konat pouze v digitální formě. Důvodem je celosvětová pandemie COVID-19, která aktuálně „řádí“ hlavně ve Spojených státech amerických. Znamená to tedy, že k největší vývojářské konferenci se mohou všichni připojit zcela zdarma. [pokračování článku]

Huawei Mate 40 má stále dorazit v říjnu s 5nm Kirinem 1000 vyrobeným u TSMC

Není žádné tajemství, že Huawei letos na podzim chystá nové modely série Mate 40. Nové modely této řady tradiční nabízejí novou generaci procesorů Kirin. Nedávno po zavedení přísnějších sankcí od USA visela ve vzduchu otázka, zda ještě bude moci Huawei vyrábět svoje procesory u TSMC. Z více zdrojů se nyní dozvídáme, že ještě bude mít tuto možnost. [pokračování článku]

Apple Mapy v ČR podporují novou funkci

Informace o přepravě v reálném čase v Apple Mapy byly konečně rozšířeny do dalších několika zemí a metropolitních regionů. Tuto aktualizaci dnes také potvrdila samotná společnost Apple, která informaci uvedla na svých stránkách. [pokračování článku]

Huawei FreeBuds 3i – první dojmy

Nabídka bezdrátových sluchátek u výrobce Huawei se neustále rozšiřuje. Nedávno jsme testovali Huawei FreeBuds 3, které v naší recenzi dostali pojmenování jako AirPods pro Android. Dnes si povíme první dojmy z ještě levnějšího modelu FreeBuds 3i, který ale nabízí stále aktivní potlačení šumu. [pokračování článku]

