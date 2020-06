Android statistika – kde Google selhal, nastupuje komunita

Zdroj: Google

Google nějakou dobu udržoval statistiku Androidu skrze svou oficiální stránku, kde se objevovaly údaje nasbírané z aplikace Obchod Play. Díky tomu se hlavně vývojáři dozvěděli, pro jakou verzi systému má ještě cenu vytvářet aplikace. Z nějakého důvodu Google přestal aktualizovat data a vypadalo to, že tuto statistiku již nebude udržovat. V dubnu tohoto roku jsme se dočkali zásadní změny. Google zakomponoval do určité míry tato data přímo do Android Studia. Bohužel dostupnost a čitelnost není tak dobrá, jako na původní webové stránce.

Nastupuje komunita

Data kolem rozšířenosti systému Android jsou zajímavá i pro další subjekty a lidi, než jen pro samotné vývojáře. I z tohoto důvodu začaly vznikat komunitní projekty. Za jedním z nich stojí přímo redakce webu 9to5Google. Vznikla webová aplikace postavená na Flutter SDK od Googlu. Kombinuje data z několika zdrojů, i ze samotného Android Studia. Součásti jsou i historická data.

Bohužel zde nenajdeme kompletní informace měsíc po měsíci. Navíc chybí jakékoliv třídění, nebo dodatečné funkce a možnosti v zobrazování. Jedná se v podstatě o první verzi a zřejmě se dočkáme vylepšování v dohledné době. Novinka je dostupná na adrese AndroidDistribution.io.

Nejedná se o jediný projekt. Další najdeme na adrese Android.Hilliard.Digital, za kterým stojí Tyler Hilliard a obsahuje více informací, zejména z pohledu vývoje. I zde ale záleží na tom, jak moc se bude autor starat o aktualizace dat. V obou případech chybí čerstvé informace, ale minimálně se nabízí alternativní a dostupnější projekty, než nová verze od Googlu, která je zakomponovaná do vývojářského studia.

