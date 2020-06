Zdroj: Dotekomanie.cz

Je tu začátek týdne, což znamená jediné – nový díl našeho nového podcastu Pod Zlatou Lampou. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet naši redaktoři, Zdeněk Koutský a Miroslav Růžička. Osmý díl si již nyní můžete poslechnout. A čemu jsme se tentokrát věnovali?

Pod Zlatou Lampou – díl osmý

Kupuje si ještě někdo tablety? To je oč tu běží. Osmý díl podcastu Pod Zlatou Lampou věnuje 30 minut tabletům, které v prodejních číslech výrazně klesají. Otázkou do budoucna je, dokáže tablet nahradit současnou podobu počítače? Jaké jsou na trhu vůbec nové tablety? Apple před rokem představil iPadOS a my jej důkladně otestovali. Jde podle nás o dobrou alternativu, ne-li přímou náhradu za macOS / Windows? Proč iPad vládne trhu s tablety a má Android vůbec někdy šanci uspět? Nejen o těchto otázkách diskutují v osmém díle podcastu Pod Zlatou Lampou redaktoři serveru dotekomanie.cz Miroslav Růžička a Zdeněk Koutský.

I. část: Kupuje si ještě někdo tablety?

II. část: Nahradí tablet počítač?

III. část: Jaké jsou na trhu nové modely?

IV. část: Je iPadOS hotovou náhradou za počítačové systémy?

 

Kde podcast poslouchat?

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše a nebo ho můžete sledovat na:

Jak se vám obsah podcastu líbí? Jakoukoliv zpětnou vazbu v komentářích oceníme.



Domů » Články » Podcast #8 – Nahradí konečně tablety naše počítače?

reklama reklama