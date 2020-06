Zdroj: Motorola

Moto One Fusion+ oficiálně, láká na displej a baterii

Nějakou dobu se spekulovalo o příchodu další novinky střední třídy od společnosti Motorola a dnes jsme se dočkali modelu Moto One Fusion+. Původně jsme předpokládali, že novinka bude vycházet z vyšší řady Edge Plus (recenze), ale nakonec se jedná spíše o vylepšený smartphone Motorola One Hyper.

Střední třída s výsuvnou kamerkou

Moto One Fusion+ zapadá do střední třídy, ostatně nabízí plastové tělo. Nejvíce se Motorola chlubí multimediálním využitím novinky. Nabízí se totiž nenarušený displej s HDR10+ certifikací. K lepšímu prožitku videí má přispět hlasitější reproduktor, který má nabízet lepší podání basů.

Přední kamerka je ukryta ve výsuvném mechanismu a nabízí 16 MPx. Na zadní straně najdeme rovnou čtyři foťáky, kde hlavní má 64 MPx. Dále je zde 8MPx širokoúhlý snímač a pak jeden pro makro snímky. Poslední slouží jen na určení hloubky ostorsti.

Moto One Fusion+ je vybavena baterií o kapacitě 5000 mAh. Nezapomnělo se na rychlé nabíjení. U novinky také najdete konektor pro sluchátka a slot na microSD kartu.

Specifikace Moto One Fusion+

displej: 6,5 palců, 2340 x 1080 pixelů (Full HD+), 19:9, LCD, HDR10+

procesor: Snapdragon 730

RAM: 6 GB

úložiště: 128 GB + microSD

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.8 8 MPx, 118°, f/2.2 5 MPx, macro 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 16 MPx, f/2.0

Android 10 + My UX

čtečka otisků prstů na zádech

rozměry: 162,9 x 76,4 x 9,6 mm, 210 gramů

odolnost proti potřísnění vodou

LTE, Bluetooth 5.0, USB C, WiFi 5

baterie: 5000 mAh + 15W nabíjení

Moto One Fusion+ zamíří do Evropy za cenu 299,99 euro, což je v přečtu přibližně 7 950 Kč. Jestli se mobil objeví na našem trhu, zatím nevíme. Jakmile české zastoupení poskytne více informací, aktualizujeme článek.

