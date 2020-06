Magic Keyboard dorazí i na další iPad

Zdroj: MacRumors

Apple by mohl nabízet novou klávesnici Magic Keyboard nejen pro iPad Pro, ale také další modely. To by samozřejmě potěšilo nejednoho majitele iPadu, kteří se stále musí dívat po alternativách třetích stran.

Magic Keyboard nejen pro model s přídavkem Pro

Magic Keyboard je v současné době k dispozici exkluzivně pro 11palcový a 12,9palcový iPad Pro. Je také zpětně kompatibilní s oběma modely z roku 2018, ovšem nevypadá to zrovna nejlíp. Zatímco letošní iPad Pro má trojici zadních fotoaparátů, starší modely nabízí jeden senzor. Ve finále pak klávesnice pro iPad Pro 2020 vypadá na iPadu Pro 2018 zvláštně, viz snímek níže.

Apple by ale měl v současnosti pracovat na novém iPadu Air, který nabídne 11palcový displej, jako iPad Pro. Právě model s přídavkem Air by se mohl stát vyvoleným a získat podporu pro Magic Keyboard.

Budoucí generace iPadu Air by také mohla nabídnout USB-C port, který nahradí současní Lightning konektor. Novinka bude s největší pravděpodobností představena ve druhé polovině letošního roku. Některé zdroje dokonce uvádí, že namísto Face ID technologie bude používat mini-LED displej, ve kterém najdeme novou verzi Touch ID. Jinými slovy by tak mohl dorazit s podobným designem jako model Pro, ovšem bez Face ID a s Touch ID v displeji.

Magic Keyboard, kterou je nyní možné zakoupit pro iPad Pro, nabízí zcela nový design. iPad Pro se v ní tak trochu „vznáší“ díky magnetům a navíc má touchpad. S tím souvisí nová verze iPadOS 13.4, která přináší rozšířenou podporu právě pro kurzor a další gesta na touchpadu. Nabíjí se pak nyní přes USB-C, a jak bylo řečeno výše, je kompatibilní i se starším iPadem Pro 2018. Jednotlivé klávesy jsou plně podsvícené, a když je iPad Pro v klávesnici uzavřen, mikrofony se automaticky odpojí, čímž se zabrání možnému odposlouchávání.

