Přehled novinek na ITnetwork #13 – Motion tracking v Blenderu, 3D střílečka v Unity

První díl série „To nej z uplynulého týdne“ vyšel v roce 2013 a jedná se o jeden z nejdéle vydávaných seriálů na české mobilní scéně. Nyní pro vás ve spolupráci s partnerským webem ITnetwork.cz vydáváme seriál, který se soustřeďuje na vývoj softwaru.

Analýza pohybu v Blenderu

Do sekce věnované grafice jsme přidali nový seriál, který se zabývá vizuálními efekty v Blenderu. K dispozici jsou zde aktuálně 3 lekce, ve kterých se do této tématiky uvedeme, importujeme svoje první video a vyzkoušíme lehkou analýzu pohybu a Motion tracking. Odkaz na celou sekci najdete zde.

3D střílečka v Unity

V tomto tutoriálu si naprogramujeme od začátku 3D střílečku z pohledu první osoby (FPS) v Unity 3D a C# .NET. Vyhrajeme si s otáčením kamery pomocí myši, modely zbraní nebo animacemi. Odkaz na sekci najdete zde.

Postprodukce fotografie

Do sekce věnované fotografování přibyl nový kurz, který se zaměřuje na proces postprodukce. K dispozici je zatím první, úvodní díl, ve kterém si ukážeme úvod a základní funkce do programu Lightroom. Následovat by pak měly i sekce věnované Photoshopu a Nik Colletion. Odkaz na celou sekci najdete zde.

Implementace spojového seznamu v C

Do kurzu věnovanému datovým strukturám přibyly další lekce. Tentokrát se v nich podíváme na struktury a alokace, insert, get, remove, vyhledávání a testování. Odkaz na sekci najdete zde.



