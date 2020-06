Autonabíječka s bezdrátovým nabíjením a speciální funkcí [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

S rostoucím tempem na trhu s bezdrátovými autonabíječkami začínají řidiči konečně vnímat výhody této technologie. Rozhodli jsme se, že vám pomůžeme najít vhodnou autonabíječku, která splňuje dnešní standardy. Zařízení od společnosti Epico kombinuje rychlé nabíjení, připojení a detekci pohybu.

Autonabíječka od Epico se speciálním návrhem

Nové zařízení od společnosti Epico je bezdrátová nabíječka do auta. Nabízí speciálně navržený držák na telefon do ventilační mřížky kombinovaný s Qi technologií. Začátkem musím prozradit, že umístění telefonu do držáku je ze všeho nejzábavnější proces. Stačí totiž jednoduše přiblížit smartphone k držáku a díky infračervenému senzoru se klipy (držáky pro telefon) automaticky rozevřou a bezpečně zařízení uchytí. Ale abych nepředbíhal, pojďme se nejprve podívat na mé zkušenosti s Sensor Wireless Car Charger od společnosti Epico.

Tuto novinku jsem testoval opravdu dlouhou dobu, minimálně dva měsíce každý den. Rukou mi již prošlo pár zajímavých kousků, které podporovaly bezdrátové nabíjení. Většinou ale tyto autonabíječky dosahovaly pomalé rychlosti, takže jsem nebyl příliš spokojen. V případě autonabíječky od Epico jsem byl ve většině případů spokojen.

Autonabíječka a konstrukce

Začnu konstrukcí. Ta se na první pohled nezdála být příliš bytelná, konkrétně v zadní části, kde se nachází kloub, který nabíječku a telefon drží ve vybrané poloze. Zkušenost z praxe je ale zcela odlišná, po celou dobu testování jsem neměl problém, že by mi nabíječka z ničeho nic změnila polohu. Výjimkou byly situace, kdy jsem ve vyšší rychlosti (na dálnici) projel dírou v silnici. V tu chvíli se samozřejmě poloha nabíječky změnila.

Musím zmínit celkový proces umisťování telefonu do držáku. Jde totiž asi o tu nejzábavnější funkcionalitu, kterou nabíječka nabízí. Jak jsem již zmiňoval v textu výše, stačí se s telefonem přiblížit k držáku a ten se díky infračervenému senzoru automaticky rozevře. Nemusel jsem tedy manuálně klipy držáku otevírat a zvyšovat riziko případného poškrábání telefonu. Samotné uvolnění telefonu je také velice příjemné, protože jsem jednoduše stiskl boční tlačítko a klipy se samy rozevřely. Takže až takto může být nabíjení za jízdy pohodlné. Za tuto funkci musím výrobce opravdu pochválit.

Co se samotné nabíječky týká, nabízí výstupní výkon 10W, 7.5W a 5W. Vstupním rozhraním je USB-C port, přičemž kabel je součástí balení. Pokud tedy máte například autorádio se zdířkou pro USB-A, máte vyhráno. V jiném případě doporučuji zakoupit „redukci“, kterou vložíte do cigaretové zásuvky.

Autonabíječka je kompatibilní nejen s iPhonem

Autonabíječka je samozřejmě kompatibilní nejen se všemi iPhony podporující Qi bezdrátové nabíjení, ale také s ostatními značkami, například Samsung, Huawei, Xiaomi a podobně. Jen je potřeba, aby vaše zařízení podporovalo bezdrátové nabíjení. Kromě toho nabíječka podporuje i rychlé 10W nabíjení, což se hodí v případě, že potřebujete rychle dodat šťávu do vašeho smartphonu. Existují zde dva režimy nabíjení: rychlé bezdrátové nabíjení a standardní bezdrátové nabíjení pro různé chytré telefony. Světlo indikuje aktivní nabíjení, které je užitečné, protože víte, že opravdu nabíjíte.

Zdroj: Dotekomanie.cz

Kulový kloub pak umožňuje plné otáčení o 360 ° a naklopení / vybočení o 100 °. Zařízení lze snadno namontovat na čelní sklo nebo na palubní desku a různé možnosti umožňují umístění tak, aby vyhovovalo preferencím řidiče, jakož i ovládání jednou rukou. Pro ochranu zařízení společnost Epico implementovala funkci, která zabraňuje nadměrnému nabíjení, přepětí a přehřátí. V balení se pak nachází USB-C kabel, držák do větrací mřížky jsou součástí balení, brožurky (manuál) a samozřejmě také samotná bezdrátová stanice. Průměr podložky činí 80 mm.

Suma sumárum se mi zařízení velmi líbilo. Snadno se s nabíječkou manipuluje, podporuje rychlé nabíjení a hlavně nabízí funkci v podobě infračerveného senzoru. Myslím si, že nejen já, ale i ostatní řidiči nabíječku od Epico ocení, zejména pro sledování navigace na telefonu.

Pokud se tedy zrovna nyní rozhlížíte po kvalitní autonabíječce, která je nejen bytelná, ale umí také rychle dobíjet, mohu Sensor Wireless Car Charger od firmy Epico jedině doporučit. Za cenu 990 Kč získáte opravdu hodně muziky. Jsem tedy přesvědčen o tom, že nebudete utracených peněz litovat.

Klady:

Design

Proces umístnění telefonu do držáku

Rychlost nabíjení

Cena

Zápory:

Některé části působí levně

Za poskytnutí produktu děkujeme společnosti Epico. Sensor Wireless Car Charger si můžete pořídit ZDE



Domů » Články » Autonabíječka s bezdrátovým nabíjením a speciální funkcí [recenze]

reklama reklama