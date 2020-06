Zdroj: TheVerge

Informace o přepravě v reálném čase v Apple Mapy byly konečně rozšířeny do dalších několika zemí a metropolitních regionů. Tuto aktualizaci dnes také potvrdila samotná společnost Apple, která informaci uvedla na svých stránkách.

Apple Mapy a informace o veřejné dopravě v reálném čase

Společnost Apple nově rozšiřuje informace o veřejné dopravě v reálném čase na několik dalších regionů. Konkrétně se podpory dočkaly země Kanada, Anglie, Nizozemsko, Skotsko, Švédsko a Wales, včetně i 32 metropolitních regionů v Austrálii, Číně a Spojených státech. Mezitím byla rozšířena podpora funkce Apple „Nearby“ a je nyní k dispozici v následujících 31 zemích:

Argentina, Belgie, Brazílie, Chorvatsko, Česká republika, Salvador, Řecko, Hongkong, Maďarsko, Indie, Indonésie, Irsko, Itálie, Macao, Mexiko, Montserrat, Nový Zéland, Norsko či Filipíny. Dále také Polsko, Portugalsko, Korejská republika, Rusko, Saúdská Arábie, Singapur, Jihoafrická republika, Španělsko, Tchaj-wan, Thajsko, Turecko a Vietnam.

Podpory se dočkaly také ostrovy Aland, Anguilla, Aruba, Bahamy, Bermudy, Bonaire, Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, Chile, Čína, Dominiku, Dominikánská republika, Řecko, Grenadu, Haiti, Jamajka, Martinik, Montserrat, Palestinská území, Svatý Barth, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, ostrovy Turks a Caicos a Uruguay.

Jinde společnost Apple přidala dalších 45 letišť, na nichž jsou k dispozici vnitřní mapy, včetně letišť v Madridu, Praze a Istanbulu. Apple také přidal 10 amerických měst, kde je funkce Look Around k dispozici: Boston, Chicago, Houston, Las Vegas, Los Angeles, New York, Oahu, Philadelphia, San Francisco a Washington.

Zdroj: macrumors.com



Domů » Články » Apple Mapy v ČR podporují novou funkci

reklama reklama