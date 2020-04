Huawei FreeBuds 3 aneb AirPods pro Android [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Od doby, kdy byla představena nová bezdrátová sluchátka Huawei FreeBuds 3, doplněné o AirPods design, Apple představil AirPods Pro – vlastní model s funkcí potlačení hluku. Je tedy zajímavé, že nejnovější bezdrátová sluchátka společnosti Huawei se více podobají původnímu vzorci Applu než verzi Pro.

FreeBuds jsou zajímavá tím, že jednotlivá sluchátka sedí relativně povrchně. Ve skutečnosti jsou první na světě, která kombinují otevřený design s aktivním potlačením šumu (ANC). Proč první na světě? Protože doposud byly tyto dvě vlastnosti poněkud protichůdné.

Mezitím AirPods Pro jsou více tradiční, to samé platí pro Sony WF-1000XM3, které jsem testovali. Oba modely nabízí aktivní potlačení šumu a tlačí se více do ucha. Takže o co se Huawei snaží? Dá se říci, že společnost nabízí povrchová sluchátka bez pasivního potlačení hluku. Ovšem s cenou 4 848 Kč vč. DPH nejsou úplné levná. Komu se ale líbí design prvních AirPods, FreeBuds 3 od Huawei mohou velmi zaujmout. Jak na tom ve skutečnosti jsou?

Huawei FreeBuds 3: Design

Sluchátka FreeBuds 3 vypadají velmi dobře. Nabízí leštěné plastové tělo s tvrdým koncem a kulatým reproduktorem nahoře. V uchu pak dělají dojem, že jde o AirPods od Applu. V praxi je velmi složité FreeBuds 3 odlišit od AirPods, pokud tedy nemáte obě sluchátka vedle sebe. Pokud se budete chtít odlišit, můžete si zakoupit černou variantu, nikoliv bílou.

Hlavní odlišovací částí je dobíjecí pouzdro, které je ve tvaru disku. Díky pružinové klapce se dá krabička lehce otevřít. Po otevření se automaticky rozsvítí LED dioda, která indikuje procento baterie. Samozřejmě se pouzdro dobíjí prostřednictvím USB-C portu, případně bezdrátově. Na boku nabíjecího pouzdra se nachází tlačítko, kterým aktivujete režim párování. Jsem velmi rád, že k nám do redakce dorazila bílá varianta, neboť zmíněná černá na sobě zanechává otisky prstů, což prostě není hezké. Osobně nemám žádné negativní poznámky vůči pouzdru. Sice se jedná o kulatý design, zato se jednoduše vejde do kapsy od kalhot.

A co víc, Huawei FreeBuds 3 pro mě byly fantastické, což jsem na začátku testování nečekal. V minulosti jsem měl ze sluchátek Huawei smíšené pocity. Konkrétně třeba FreeLace nedokázala v uchu držet ani 10 minut. Naopak působivé na FreeBuds bylo, že jsem s nimi dokázal pracovat hodiny bez nutnosti neustále na sluchátka sahat, abych se ujistil, že mi nevypadnou.

Huawei FreeBuds 3: Zvuk

Vzhledem k tomu, že FreeBuds 3 nevytvářejí pečeť v uchu, znějí působivě a vytvářejí prostornou zvukovou scénu. Ta je výraznější, než jsem ze začátku očekával. Hlasitost je také velmi slušná. Sluchátka se ale mohou potýkat s nízkými frekvencemi, zvláště, když jste s nimi v hlučném prostředí. Samozřejmě si můžete zakoupit některá levnější sluchátka, ale použitelnost FreeBuds je prostě skvělá – za předpokladu, že používáte telefon s operačním systémem Android. O tom více později.

Pokud hledáte sluchátka, která propouští okolní hluk, ale přesto zní slušně, jedná se o skvělou volbu. Velmi jsem ocenil, že i přes hlasité přehrávání hudby jsem slyšel rozhlasové oznámení na vlakové stanici.

Musím výrobce pochválit za možnost upravit si EQ prostřednictvím mobilní aplikace. Díky tomu jsem si mohl zvukový profil libovolně nastavit. Jejich výchozí zvukový profil je velmi neutrální, ačkoli to není špatná vlastnost, ale možnost vyladění basů jim dává výhodu před konkurencí. Navíc, zejména při poslechu obsahu mluveného slova, mohou přehrávané hlasy znít trochu roboticky, postrádají teplotu a hloubku, ve srovnání třeba s AirPods Pro či Sony WH-1000X.

Během telefonního hovoru jsem druhou stranu slyšel velmi dobře a zřetelně – působivé. Na druhou stranu v rušné kanceláři nebo kavárně budete mít zaděláno na problém. Sluchátka se totiž mohou potýkat s izolací vašeho hlasu.

Huawei FreeBuds 3: Noise-cancelling

Tato část je asi nejzajímavější. Sluchátka nabízí aktivní potlačení šumu bez pasivního potlačování hluku. Jinými slovy, bez řádného těsnění v uchu se skrze dostane venkovní zvuk, čímž najednou sluchátka ztrácí funkci noise-cancelling. I přesto ale aktivovaná funkce dokáže eliminovat zvuky z vašeho okolí. Potlačení hluku oceníte ale hlavně v letadle, případně v městské hromadné dopravě. Například v metru jsem díky funkci o mnoho lépe slyšet přehrávaný podcast.

Chcete-li tuto funkci aktivovat, můžete použít aplikaci pro Android nebo poklepat na levé sluchátko. Aplikace je však skvěle vyladěna, takže můžete vylepšit ANC tak, aby vyhovoval vašemu prostředí a tvaru ucha. Zde si mimochodem můžete také nastavit, co dvojité poklepání na levém nebo pravém sluchátku bude dělat. Bohužel ale žádná z těchto funkcí není k dispozici pro iOS. Tím se podle mého názoru Huawei FreeBuds 3 stávají výhradně Android sluchátky.

Konektivita

Sluchátka je samozřejmě možné používat se zařízeními iOS, ale nejprve musíte v aplikaci pro Android nastavit parametry pro potlačení šumu a funkci dvojitého klepnutí doleva a doprava. Použil jsem tedy náš Android telefon pro nastavení a instalaci aktualizací a teprve poté jsem sluchátka spároval s mým iPhonem. Android aplikace najde FreeBuds bez jakýchkoli problémů. Pokud ale máte problém sluchátka najít, můžete je tradičně spárovat pomocí nabídky Bluetooth.

Na druhou stranu i ve výchozím nastavení fungují sluchátka s iOS zařízením velmi dobře. Jediným rozdílem je, že si je nemáte, jak dále nastavit. Alespoň je ale možnost vidět kapacitu nabité baterie, viz přiložený screen. FreeBuds 3 jsem na svém iPhonu našel velice rychle a bezproblémově se připojil.

Baterie

Každé sluchátko má 30mAh baterii. Nabíjecí pouzdro pak nabízí dalších 410 mAh. Sluchátka mi na jedno nabití vydržela zhruba čtyři hodiny. To je čas, kterým se chlubí i samotná společnost. S nabíjecím pouzdrem jsem získal zhruba dalších 20 hodin přehrávání. Samozřejmě s aktivním potlačením hluku se dostanete na mnohem nižší hodnotu, než jsou čtyři hodiny.

Samotná sluchátka se pak nabíjí pouhých 30 minut, což je velmi slušné a užitečné. Skvělé je to, že je lze nabít i bezdrátově, stejně jako konkurenční Galaxy Buds. Celé pouzdro jsem pak dobil za zhruba hodinu – jedna hodina na dalších 20 hodin přehrávání? To není špatné.

Závěr

Pokud se vám líbí design AirPods, ale hledáte sluchátka výhradně pro Android, pak FreeBuds 3 poslouží více než důstojně. Kromě toho nabízí opravdu kvalitní zvuk a lehce propouští okolní zvuky, čímž budete i nadále v pozoru na ulici.

Musím říct, že se jedná o skutečně jedinečný produkt. Nabízí kulaté nabíjecí pouzdro, skvělou výdrž na jedno nabití a velmi dobrou konstrukci. Kromě toho jsou sluchátka vybavena funkcí noise-cancelling. Vše ale tak trochu zabíjí cena, která činí 4 848 Kč vč. DPH. Samozřejmě ta bude neustále klesat. I přesto si ale myslím, že za tuto cenovku lze získat zajímavější alternativu – třeba Sony WF-1000XM3, která jsem také testoval. Na druhou stranu koupi FreeBuds 3 nebudete v žádném případě litovat.

Klady:

Skvělý zvuk

Zajímavé použití noise-cancelling

Výdrž baterie

Design

Aplikace pro Android

Zápory:

Cena

Žádná podpora pro iOS

Za poskytnutí produktu děkujeme společnosti Huawei. Sluchátka si můžete zakoupit na oficiálním webu ZDE



