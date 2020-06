Google má zaděláno na problém v podobě 5 mld. dolarů

Americká společnost Google musí čelit velmi nepříjemnému soudnímu procesu. Ve hře je totiž ztráta 5 mld. amerických dolarů. Pokuta má být udělena za nezákonné sledování milionů uživatelů, přestože používali anonymní režim (inkognito).

Žalobce požaduje náhradu škody ve výši 5 000 amerických dolarů na uživatele za porušení federálních zákonů o odposlechu a kalifornských zákonů o ochraně soukromí. Žalobní dokument byl podán v úterý minulého týdne u federálního soudu v San Jose.

Podle žaloby americká společnost sbírá data uživatelů bez ohledu na to, zda se dívají na reklamy podporované firmou, pomocí nástrojů, jako jsou Google Analytics, Google Ad Manager, web pluginy a mobilní aplikace. Díky tomu se firma dozvěděla téměř vše o svých uživatelích, včetně nejintimnějších věcí, které vyhledávali na internetu.

K celé situaci se společnost vyjádřila prostřednictvím tiskové zprávy:

„Režim inkognito v Chromu vám dává možnost procházet internet, aniž by byla vaše aktivita uložena do prohlížeče nebo zařízení. Jak jasně uvádíme při každém otevření nové karty inkognito, weby by mohly shromažďovat informace o vašem procházení.“