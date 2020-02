Novinky v Androidu 11 DP – sdílení, tmavý režim, notifikace

Google ve středu uvedl první verzi Androidu 11 pro vývojáře. Vzhledem k tomu, že společnost jen představila základní informace pro vývojáře a do představení stabilní verze zbývá hodně času, začíná hledání všech novinek. S každou verzí se objeví nové, takže nás čeká další mini série, která se věnuje novinkám v systému. Již nyní máme pro vás souhrn toho, co se podařilo najít, co se změnilo a na co se těšit.

Plánování tmavého vzhledu

Jednou z prvních novinek, která si najde uplatnění u uživatelů, je možnost naplánování zapnutí tmavého režimu na systémové úrovni. V tuto chvíli Android umí zapnout tmavý vzhled automaticky při nízké úrovni energie, ale nově si budete moci naplánovat, kdy se má zapnout. Kromě toho se také nabídne funkce, kdy systém bude zapínat a vypínat tmavý režim podle západu a východu slunce.

Tichý režim při focení a natáčení

Možná jste se již setkali se situací, kdy při focení nebo natáčení mobil zavibroval, zaznělo oznámení a ještě něco vyskočilo na displeji. Následně jste se mohli pokusit o nový záběr. Nyní vývojáři budou moci v Androidu 11 použít nové API, kdy aplikace na dočasnou chvíli uvede mobil do tichého režimu. Tuto novinku Google připravuje již pro svou aplikaci pro focení a natáčení.

Obnovovací frekvence

V rámci vývojářských možností se objevila nová volba, kdy uživatel si bude moci nechat zobrazit na displeji, jaká je obnovovací frekvence. Ve většině případů se bude zobrazovat konstantní hodnota, ale vývojáři takto budou moci sledovat, kdy dojde k poklesu a případně vyladit aplikaci nebo hru. Běžní uživatelé se mohou nechat informovat, kdy mobil běží na jaké frekvenci, respektive kdy je zapnutá vyšší obnovovací frekvence displeje.

Nové snímky obrazovek

Google si pohrává se změnou u pořizování běžných snímků obrazovek. Do této chvíle se objevila rychlá notifikace, z které jste mohli přistoupit k editování nebo sdílení, ale v Androidu 11 se nově pořízený snímek zobrazí v dolní části se stejnou nabídkou, ale kromě toho se nabídne možnost pořízení dlouhého snímku obrazovky. Tato funkce a vzhled není aktivní v Androidu 11, ale XDA Developers se podařilo patřičnou část kódu aktivovat.

Nahrávání obrazovky

Google se již pokoušel implementovat nahrávání obrazovky do Androidu 10, ale nakonec došlo k odebrání této funkce. První verze Androidu 11 opět disponuje touto funkcí a můžeme jen doufat, že se tentokrát dočkáme novinky i ve stabilní verzi systému.

Notifikace s novou sekcí

Notifikace mohou být někdy značně otravné, nebo je jich příliš od mnoha aplikací. Google si nyní pohrává v Androidu 11 se sekcí notifikací v liště, která bude určena pro konverzace. Systém tak oddělí běžnou komunikaci od všech dalších notifikací. Zřejmě Google stanoví, jaké aplikace budou zapadat do této sekce.

Přichycení ve sdílení

Google má menší problém s dialogovým oknem pro sdílení. Zejména se zaměřil na zrychlení používání nabídky. Ta mimo jiné nabízí sekci rychlé volby, kde se snaží vybírat nejčastěji používané možnosti. V Androidu 11 ale bude možnost si manuálně připnout oblíbené aplikace do horní části. Stačí prstem podržet na konkrétní ikoně a následně lze zvolit přichycení.

Režim letadlo nevypne Bluetooth

Google se zaměřil i na takovou drobnost, jako je situace, kdy si necháváte přehrávat hudbu nebo nějaký obsah do sluchátek skrze Bluetooth a zapnete režim letadlo. V Androidu 11 se nově při takové situaci nevypne Bluetooth. Pakliže se nic nepřehrává, dojde při aktivaci režimu letadlo k vypnutí veškeré konektivity.

Úprava pro „waterfall“ displeje

Android 10 získal API, které aplikacím předávalo informaci, kde se nachází výřez pro foťák nebo rovnou díra. Díky tomu mohly uzpůsobit své zobrazení. Google rozšířil možnosti a nyní API poskytuje informaci i o zakřivení displeje. Pokud se tedy jedná o mobil s extrémním zakřivením zobrazovacího panelu, aplikace mohou upravit design tak, aby se na těchto stranách třeba aplikace nerozšiřovala až do samotného okraje.

Bubliny pro aplikace

Android 10 již obsahuje prvotní implementaci podpory zobrazení notifikací do bublin jako v případě Messengeru. Android 11 má již plnou integraci a samotná funkcionalita se neskrývá. Přímo v nastavení notifikace se totiž nachází možnost povolení zobrazení v bublině.

