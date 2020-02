TicWatch Pro 2020 jsou nové hodinky s Wear OS

V roce 2018 jsme se dočkali představení chytrých hodinek TicWatch Pro od společnosti Mobvoi. Svou cenou a výbavou se jedná o jedny z těch zajímavějších modelů na současném trhu. V roce 2019 byla představena LTE verze a nyní jsme se dočkali modelu TicWatch Pro 2020. Pokud byste hledali výraznou aktualizaci po hardwarové stránce, budete zklamáni.

TicWatch Pro 2020

TicWatch Pro 2020 sice mají v názvu letošní rok, ale ve své podstatě se jedná o původní model z roku 2018, jen došlo na několik změn. Ta první a možná výraznější se týká operační paměti, která byla zdvojnásobena. Nabízí se tak rovnou 1 GB, což je mnohdy znát zejména u systému Wear OS.

Další podstatná změna se týká odolnosti. Mobvoi získalo pro hodinky certifikaci MIL-STD-810G, který zaručuje, že zařízení vydrží o hodně náročnější podmínky. Nejde tedy jen o voděodolnost, hodinky vydrží a budou fungovat v extrémnějších výkyvy teplot (od -30° do 70° C), provoz v teplotách od -20° do 55° C, vysokou vlhkost, solnou mlhu, nárazy a další.

Nové hodinky se tak řadí mezi ty nejodolnější. Co se týče ostatních vlastností, zůstávají stejné. Nabízí se tedy starší procesor Snapdragon Wear 2100 nebo duální displej. I baterie je identická. Firma v podstatě jen vzala původní model a mírně jej vyladila.

Cena TicWatch Pro 2020 byla nastavena na 259,99 eur (cca 6500 Kč), přičemž budou dostupné jen v černé barvě. Mobvoi ale také nabízí model z roku 2018, který stojí 249,99 eur (cca 6 270 Kč), ale zde je k dispozici i stříbrná verze. Je tedy na vás, jestli chcete utratit o 10 eur více za odolnější model s dvojnásobnou velikostí operační paměti.

Specifikace

Rozměry: 45 mm šířka, 14,6 mm tloušťka

Displej: 1.39″ AMOLED (400 x 400 px) + FSTN displej

Procesor: Qualcomm Snapdragon Wear 2100

RAM: 1 GB

Úložiště: 4 GB

Baterie: 415 mAh

Operační systém: Google Wear OS

Konektivita: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11b/g/n, GPS, AGPS

Senzory: akcelerometr, gyroskop, magnetický senzor, senzor srdeční aktivity, senzor osvětlení

IP68, Military Standard 810G

Zdroj: xda-developers.com



