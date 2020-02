Huawei se zřejmě dostane do ještě větších problémů

Čínská společnost Huawei nezažívá příliš dobré časy, byť prodejní čísla smartphonů říkají něco jiného. V podstatě by se dalo říci, že výrobce těží na zařízeních, která představil ještě před zákazem ze strany USA, kdy americké společnosti nemohou jen tak obchodovat s Huawei. V dohledné době firma začne dodávat na trh větší množství smartphonů, které nemají Google služby, což se nebude zamlouvat uživatelům a pravděpodobně čísla půjdou dolů, zejména na globálním a evropském trhu. Nyní se ale objevují informace, že Huawei zatím nezažívá to nejhorší období.

Huawei a výrobce TSMC

Pokud jde o USA a současné platné zákazy, vztahují se na americké společnosti, byť dokonce i ARM na malou chvíli pozastavil spolupráci s Huawei, byť se jedná o britskou společnost. Nyní se ale objevují informace, že úřady z USA a legislativa začne uplatňovat určití sankce na společnosti, které obchodují s Huawei, byť nesídlí v USA.

V tomto ohledu se sankce a omezení budou vztahovat na společnosti, které používají technologie pocházející z USA. Zřejmě jim bude oznámeno, že pokud chtějí nadále používat technologie pocházející z USA, nesmí spolupracovat s čínskou společností.

V tomto ohledu se nová pravidla a omezení mohou dotknout společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), která úzce spolupracuje s divizí HiSilicon spadající pod Huawei. TSMC totiž vyrábí polovodičové součástky, tedy i procesory. TSMC navíc patří mezi jedny z největších společností v tomto sektoru a případné omezené by hodně zasáhlo Huawei.

Zde ale do obchodí války mezi USA a Čínou budou vtaženy i firmy z jiných krajin, což může teoreticky zhoršit vztahy mezi dalšími zeměmi. Zatím se zvažuje nasazení takových omezení a není jisté, jestli se tak stane. Pokud by USA přistoupilo i na takové sankce, Huawei se může dostat do větších problémů, jelikož se omezí možnosti výroby nových mobilů a dalších zařízení.

