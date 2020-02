SonyMobile.com již neexistuje, nově jen Sony.cz

Grafika: Sony.cz

Sony patří mezi významné hráče na mobilním trhu, zejména v oblasti senzorů pro focení, kde jsme se nedávno dočkali představení nového typu. Kromě toho společnost tak trochu nestíhá vyrábět. V tomto týdnu jsme se dočkali také představení novinky v podobě Xperie L4. Bohužel celkově se dá říci, že se firmě nedaří prosadit v segmentů mobilů, kde je silná konkurence. Společnost se snaží jít vlastní cestou, za což ji mnozí chválí, ale nestačí to. Nyní jsme se dočkali na první pohled drobné změny, ale může mít větší dopad nebo důvod.

SonyMobile.com již neexistuje

Společnost Sony má několik divizí, přičemž to není tak dávno, co jsme se dočkali sloučení několika z nich. Smartphony, kamery, televize a audio spadají pod novou divizi „Electronics Products and Solutions“. Nejde jen reorganizaci. Součástí změn byla také změna interní politiky, kdy si jednotlivé části nepomáhaly, ale nově například spolupracují týmy od Alpha a CineAlta se sekcí pro mobilní telefony. Díky tomu se nové technologie dostávají i do mobilů.

Nyní jsme se ale dočkali změny u webových stránek, která možná některé uživatele nebo fanoušky zmate. Oficiální web pro Xperia smartphony byl SonyMobile.com, ale tato adresa vás nově přesměruje na stránky Sony.cz, tedy v případě České republiky. Bohužel se nedostanete rovnou na sekci určenou pro mobilní telefony, tam se musíte proklikat. Případně lze zadat rovnou adresu sony.cz/electronics/telefony/t/chytre-telefony.

Možná se jedná o marketingový tah nebo předzvěst nějakých nadcházejících změn, ale je zde také možnost, že původní web SonyMobile.com již nebyl rentabilní. Respektive neměl takovou vytíženost, aby bylo nutné jej provozovat. Ostatně je levnější, když všechny produkty jsou pod jednou webovou stránkou. Tato změna nutně nemusí znamenat, že tu jsou nějaké komplikace. Klidně se mohlo vedení rozhodnout k tomuto kroku kvůli marketingu.

Zdroje: phonearena.com, xperiablog.net

