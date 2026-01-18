Google omezuje vydávání Android Open Source Project

Zdroj: Dotekomanie.cz
Pokud se řekne slovo Android, mnozí si dnes představí mobilní telefony s operačním systémem od Googlu, jeho aplikacemi a službami. Ve skutečnosti se ale stále jedná o open-source projekt, respektive existuje jako Android Open Source Project, tedy AOSP. Tuto variantu si může kdokoliv stáhnout, použít nebo upravit bez toho, aniž by musel cokoliv platit. AOSP je totiž publikováno pod licencí Apache 2.0. Dochází ale k jedné změně.
Android Open Source Project
Google nikdy nějak moc nezdržoval vydávání nových verzí AOSP. V podstatě platilo, že po vydání nové verze pro smartphony Google Pixel došlo k vydání i nové verze AOSP. Sem tam se stalo, že nová verze AOSP přišla rychleji než stabilní varianta na Pixely, ale jednalo se o výjimky. Google nyní bere trochu zpátečku a mění systém vydávání.
Místo toho, aby zde bylo několik verzí do roka, tak AOSP bude vycházet jen dvakrát. Konkrétně se tak bude dít ve druhém a čtvrtém čtvrtletí. Google tuto změnu vysvětluje slovy, že chce takto zajistit stabilitu nejen systému, ale také sjednotit strategii a udržitelnost vývoje.
To se samozřejmě dotkne všech, co používají AOSP pro nejrůznější projekty. Například tablety Amazon jsou postaveny na AOSP, ale i komunitní verze systému pro mobily, které již nemají podporu od výrobců. Může tak dojít ke zdržení, ale současně všichni dostanou trochu prostoru zapracovat na jedné aktualizaci než neustále měnit projekt a aktualizovat ho s každou novou verzí.
Zdroj: androidauthority.com
