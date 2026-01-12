Oficiálně: Apple Siri bude poháněna Google Gemini

O čem se chvíli spekulovalo a také se proslýchalo, se stává realitou. Apple se bude spoléhat na Google a jeho Gemini, co se týče nejen Siri. Vlastní řešení je asi v nedohlednu.

Siri poháněné Gemini

Google s představením nové generace Gemini vyděsil nejednu konkurenci, která na to hned regovala, ale i tak zde není jeden vítěz, aspoň zatím. V této hře AI modelů a řešení ale chybí Apple. Tentokrát není ani na startovací čáře a spíše to vypadá, že se aspoň snaží držet krok, jenže nemá vlastní řešení a asi ho mít jen tak nebude.

Proslýchalo se, že Apple bude používat technologii od Googlu, což se nyní potvrzuje. Respektive to bylo potvrzeno zástupcem společnosti Apple a následně se vyjádřil i Google přímo na sociálních sítích. Ten přímo uvádí, že byla podepsána dlouholetá smlouva s Applem, v rámci které budou využívány technologie Googlu, jako je Gemini a také cloudové zázemí.

Vše bude použito pro Apple Foundation Model, což se projeví u Apple Intelligence a také vše zamíří do Siri. Bližší podrobnosti zatím nejsou známé, ale Apple se spíše snaží dohnat to, co slíbil v roce 2024. Do této chvíle uživatelé čekají na pokročilejší Siri.

Dle dostupných informací bude Apple platit společnosti Google jednu miliardu dolarů ročně. Apple má využívat model s 1,2 biliony parametrů. Samozřejmě je ale nutné si počkat, co vlastně Apple udělá a jak se projeví tato nová spolupráce. Zatím v této hře hraje druhé housle a ani to nevypadá, že by někdy mohl Apple udávat tempo, ale snad tato strategie přinese ovoce a uživatelé se dočkají konečně nejen nové Siri.

Zdroj: 9to5mac.com

