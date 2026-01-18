Hodinky Xiaomi, Amazfit, COLMI a MXM: Novinky v obchodech #3

• 18. 1. 2026#Příslušenství

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Xiaomi Watch S4 41mm

Xiaomi Watch S4 nejsou absolutní novinkou, ale nyní se tyto hodinky objevily v mnoha obchodech napříč zemí. Vzhledem k výbavě je i cena celkem zajímavá, ale i tak se jedná o poměrně základní hodinky.

HEUREKAXiaomi Watch S4 41mm na Heureka.czXiaomi Watch S4 41mmCena od 2 989 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

cc96c894 e5fe 48eb 8867 9540a05b8bb6 1600x1600x

Amazfit Active Max

Do obchodů se také dostávají hodinky Amazfit Active Max s velmi zajímavou výbavou a také dlouhou výdrží, až 25 dnů. Dokonce mají i možnost placení v obchodech, přičemž samotná cena hodinek není nějak vysoká.

HEUREKABSCOMAmazfit Active Max na Heureka.czAmazfit Active MaxCena od 3 792 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

1a547f5d d850 4d1b 97af 3c44dff5a0aa 1600x1600x

COLMI V89

V cenově dostupnější kategorii se nově nabízí COLMI V89. Displej mají typu AMOLED a zvládají měřit i okysličení krve a úroveň stresu. Na jedno nabití mají zvládnout skoro týden.

HEUREKACOLMI V89 na Heureka.czCOLMI V89Cena od 815 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

cdc5060d 1fbc 4c9c 9ce2 54ec23c3ad26 1600x1600x

MXM DW19

Nejlevnější novinka na českém trhu se jmenuje MXM DW19 a zařadili bychom ji spíše mezi chytré náramky, tedy podle vzhledu displeje a těla. Zde se nabízí IPS displej a umí vydržet asi čtyři dny provozu. Samotná výbava je spíše slabší, měří jen srdeční tep, ale nechybí sportovní funkce.

HEUREKAMXM DW19 na Heureka.czMXM DW19Cena od 995 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

522d9341 825b 4038 a9c1 fa02efcaf8b2 1600x1600x

