Hodinky Xiaomi, Amazfit, COLMI a MXM: Novinky v obchodech #3

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Xiaomi Watch S4 41mm
Xiaomi Watch S4 nejsou absolutní novinkou, ale nyní se tyto hodinky objevily v mnoha obchodech napříč zemí. Vzhledem k výbavě je i cena celkem zajímavá, ale i tak se jedná o poměrně základní hodinky.HEUREKAXiaomi Watch S4 41mmCena od 2 989 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Amazfit Active Max
Do obchodů se také dostávají hodinky Amazfit Active Max s velmi zajímavou výbavou a také dlouhou výdrží, až 25 dnů. Dokonce mají i možnost placení v obchodech, přičemž samotná cena hodinek není nějak vysoká.HEUREKABSCOMAmazfit Active MaxCena od 3 792 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
COLMI V89
V cenově dostupnější kategorii se nově nabízí COLMI V89. Displej mají typu AMOLED a zvládají měřit i okysličení krve a úroveň stresu. Na jedno nabití mají zvládnout skoro týden.HEUREKACOLMI V89Cena od 815 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
MXM DW19
Nejlevnější novinka na českém trhu se jmenuje MXM DW19 a zařadili bychom ji spíše mezi chytré náramky, tedy podle vzhledu displeje a těla. Zde se nabízí IPS displej a umí vydržet asi čtyři dny provozu. Samotná výbava je spíše slabší, měří jen srdeční tep, ale nechybí sportovní funkce.HEUREKAMXM DW19Cena od 995 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
