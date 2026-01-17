Samsung Wallet začíná podporovat další značku aut aktualizováno

Zdroj: Samsung
Aktualizováno 17. 1.
Ani ne měsíc od oznámení rozšíření podpory Samsung Wallet u další značky aut zde máme další novinku. Nově lze aplikaci a telefony používat u značek vozů Toyota, a to i v České republice.
„Aplikace Samsung Wallet uživatelům zase o něco víc usnadňuje každodenní život,“ říká Woncheol Chai, výkonný viceprezident a ředitel týmu Digital Wallet v divizi Mobile eXperience (MX) v Samsung Electronics. „Technologie digitálního klíče funguje s vybranými vozy značky Toyota, zpočátku to platí pro modelovou řadu Toyota RAV4 z roku 2026. Další uživatelé si tak budou moci vychutnat příjemnější a bezpečnější jízdu.“
Stejně jako u předchozího oznámení, i zde je omezení zatím na jeden typ auta. Konkrétně jde funkci používat u Toyota RAV4 (2026), ale plánuje se rozšíření na další modely.
Původní článek 20. 12.
V mobilních telefonech můžeme již mít platební karty, letenky, jízdenky a dnes i osobní dokumenty jako občanský průkaz. Další metou jsou digitální klíče od domu i aut. Postupně dochází k rozšiřování, ale právě u aut je to trochu komplikovanější, hlavně vzhledem k tomu, v jakém cyklu se vylepšují auta. Samsung Wallet ale nyní podporuje další značku.
Samsung Wallet
Společnost Samsung nás informovala, že jejich řešení Wallet nově podporuje další značku aut, v tomto případě tedy Porsche. Abychom byli přesní, tak aktuálně jde Samsung Wallet používat u modelu Macan (MY26) a v dalším roce dojde k rozšíření o další. Samsung zmiňuje například Cayenne Electric.
„Máme radost, že díky spolupráci s automobilkou Porsche můžeme uživatelům telefonů Samsung Galaxy nabídnout bohatší digitální zážitky,“ říká Woncheol Chai, výkonný viceprezident a ředitel týmu Digital Wallet v divizi Mobile eXperience (MX) v Samsung Electronics. „Propojení telefonů a automobilů pomocí digitálních klíčů je přesně to zjednodušení každodenního života, o které v Samsungu usilujeme.“
Samozřejmě se myslelo na bezpečnost, takže auta jsou chráněné bezpečnostním systémem s certifikátem EAL6+.Celá technologie využívá Ultra-Wideband (UWB) či Near Field Communication (NFC). Mezi zajímavé funkce patří například sdílení digitálního klíče skrze aplikaci Wallet, ale druhá osoba musí mít tu samou aplikaci, takže je zde omezení na zařízení Galaxy, což je trochu nevýhoda. V případě krádeže mobilu, jde vzdáleně klíč zablokovat.
Samsung již nyní podporuje i v Česku značky jako BMW, MINI, Genesis, Hyundai, KIA, BYD, Audi, Volvo, Polestar a Mercedes-Benz. Přidání Porsche je tedy postupná evoluce. Zajímavé je, že aplikace dostává podporu v Evropě včetně Česka, na globální trh dojde k uvedení později.
Zdroj: Tisková zpráva
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Je to tady, ChatGPT dostává reklamy
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře